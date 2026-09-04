輝達130億美元購Hugging Face 搶攻開源AI版圖

晶片巨頭輝達今天宣布斥資約130億美元收購AI新創公司Hugging Face，是輝達在AI熱潮中最新一筆收購。分析人士認為這代表輝達想在開、閉源AI兩大陣營同時立於不敗之地的策略。

英國「金融時報」指出，Hugging Face已是數百萬人工智慧（AI）模型與資料蒐集用戶的存儲平台，並積極推動開源AI系統。Hugging Face去年才以維持公司獨立性為由，拒絕輝達（Nvidia）70億美元估值的大投資。

Hugging Face共同創辦人兼執行長德朗格（ClemDelangue）今天表示，這次與輝達達成交易「將讓AI能更廣泛分布到世界各地，避免AI權力過度集中」。

輝達表示，收購Hugging Face的目標是加速開放模型的普及。有別於OpenAI、Anthropic等AI巨頭開發的閉源專有模型，開放權重（open-weight）模型的設計公開，使用者可下載、客製化並在自己的硬體上運行。

輝達希望在2027年前完成收購Hugging Face，不過這項交易可能得面臨監管機構審查。

開放權重模型日益普及，也將為輝達晶片業務創造新的需求來源，降低它們對少數幾家大客戶的依賴，包括OpenAI和Anthropic；這兩家公司也都在自行開發AI處理器。

華爾街日報指出，這筆交易將加速輝達推動開放權重AI模型及服務的布局，如此能同時與其他美國閉源AI巨頭和中國開發的開源AI模型競爭。

成立於10年前的Hugging Face如今已發展成為取得開放權重AI模型的主要平台。7月時傳出他們曾遭一個失控的OpenAI新AI模型意外的駭客攻擊，當時「AI攻擊AI」一度成為話題。

輝達執行長黃仁勳表示，完成Hugging Face收購後仍將維持開放模型的定位。他今天在聲明中說：「開放權重能擴大AI的取得管道，讓新創企業、公司、大學及公共機構可以利用先進的AI能力進行開發，而不必從頭訓練每一個模型。」

收購Hugging Face成為輝達有史以來最大一筆收購案，超越2020年以約70億美元收購網路設備專業公司Mellanox。收購Hugging Face將進一步擴大輝達在開放權重AI模型領域的影響力，消息出來後，輝達股價上漲1.8%。

一些產業觀察人士和企業高層擔心，若美國對開放原始碼的AI模型未予足夠重視，恐使企業和各國轉而採用中國的開放權重模型。部分中國開源模型的性能已可媲美美國頂尖閉源模型，同時運行成本還更低。

一些美國官員曾考慮限制企業或機構取得中國開源模型的管道，理由是安全疑慮；但黃仁勳、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及一些矽谷高層反對設限。

輝達今年稍早成立Nemotron聯盟（NemotronCoalition），成員包括Mistral、Thinking Machines Lab和Perplexity等主要開源模型商。輝達表示，聯盟成員將分享資料、專業知識及運算資源。

華爾街日報記者惠蘭（Robbie Whelan）在報社自家的節目裡表示，這項收購是輝達在推動AI熱潮的晶片業務之外，進一步向外擴張版圖的一環，「這意味美國企業、民眾乃至全球的企業與大眾都將擁有更多選擇」。

惠蘭說：「輝達目前被禁止將頂級晶片輸出中國。如果相關開源模型是在美國本土開發，我們就能直接在美國境內利用最高規格的輝達晶片來訓練高品質的開源模型。最終這代表著美國企業與消費者將能享有更平價、門檻更低的AI工具。」

分析人士指出，一方面輝達向OpenAI等閉源AI巨頭大賣頂級晶片，另一方面又扶持開源生態拉攏全球中小企業與開發者。如此就算AI巨頭想省錢改用自研晶片，或閉源AI體系泡沫化，輝達也能靠在開源AI已取得立足點，維持立於不敗之地。