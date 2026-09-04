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曾精準預言！傳奇經濟學家警告 美消費亮六大警訊 經濟一年內恐衰退

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
經濟學家警告，美國消費領域正發出警訊，可能預示美國經濟在未來一年陷入衰退。路透
經濟學家警告，美國消費領域正發出警訊，可能預示美國經濟在未來一年陷入衰退。路透

曾精準預測網路泡沫與2008年房市危機的重量級經濟學家席林（Gary Shilling）警告說，消費領域正發出警訊，可能預示美國經濟在未來一年陷入衰退。

史丹佛大學經濟學家席林本周提出報告，表示隨著能源價格高昂，且利率可能維持高檔更久，「消費者正發出訊號，顯示美國經濟並沒有那麼好。我們仍認為，未來一年發生經濟衰退的機率為60%至 70%」，「也不排除出現停滯性通膨的可能性」。

消費支出是美國經濟成長重要引擎，約占國內生產毛額（GDP）三分之二。目前美國高收入族群仍持續消費，但市場擔心，中低所得家庭開始削減支出。

席林見到的消費者警訊包括：

第一，零售銷售大幅下滑。例如7月零售銷售月減0.6%，為近一年來最大跌幅。聯邦退稅帶來的支撐力道正在消退，近幾個月美國人拿到的退稅是用於支付價格更高的汽油與食品雜貨。

第二， 消費者信心跌入低谷，密西根大學消費者信心指數在8月出現三個月來首次下滑，遠低於2020年初高點，其中一部分悲觀情緒來自於擔心通膨。此外，另一項Primerica第2季的調查顯示，71%中等收入者認為財務狀況財務狀況落後於生活成本增幅，59%預期未來一年經濟將更差。

第三，消費者債務壓力日益沉重。美國家庭與非營利組織的消費信貸負債第1季末已攀升至創紀錄的5.1兆美元。Primerica調查也顯示，32%的中等收入者信用卡債務增加；截至6月底的一年內，美國人申請破產數量激增12%。

第四，個人儲蓄率下降。7月個人儲蓄率降至3%，遠低於2021年7月的9%以上。民眾在背負高額債務的同時，正加速掏空存款。

第五，零售商的表現正在惡化。例如沃爾瑪股價從5月高點迄今重挫約20%，同店銷售增幅創六年新低，反映消費者開始進一步縮減支出。

第六，愈來愈多美國人轉向「一美元商店」，例如Dollar Tree、Dollar General上季同店銷售分別成長超過3%，席林說，消費者轉向這類折扣商店的趨勢已經持續數年。

消費 通膨 經濟衰退

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