特斯拉推自動駕駛計程車Cybercab 服務挑戰一次看

美國電動車大廠特斯拉今天表示在「德州奧斯汀部分地區」提供雙座自動駕駛計程車Cybercab搭乘服務，這款車沒有方向盤和踏板，執行長馬斯克曾表示這是讓公司成為無人駕駛車領域主導力量的關鍵。

路透社報導，特斯拉（Tesla）近幾週一直宣傳定於今天在奧斯汀（Austin）舉行的獨家Cybercab發表會。公司截至今天晚間未發布活動直播畫面，也沒有馬斯克（Elon Musk）或其他高層公開談話。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）負責制定和執行汽車安全規定，包括新車安全規範。發言人今天說：「NHTSA正與特斯拉聯繫並評估相關情況。」發言人未提供更多細節。

特斯拉目前提供規模有限的自動駕駛計程車叫車服務，車隊採用Model Y車款，部分車輛有安全監控人員，部分則沒有。長期而言，特斯拉計劃讓Cybercab成為更大規模自動駕駛計程車網絡主要車款。

特斯拉今天更新自動駕駛計程車網站，提供更多Cybercab資訊，包括這款車僅在奧斯汀部分地區提供搭乘服務。特斯拉未說明Cybercab是否收費，也未說明在奧斯汀使用他們應用程式（App）的人是否都能叫車。

多位特斯拉投資人和社群媒體名人前往奧斯汀參加活動，並上傳他們搭乘金色Cybercab的影片，還表示他們在今天晚間發表會期間不得發布內容。

特斯拉今天下午在社群媒體平台X發布宣傳影片，為活動暖身，並發文寫說「未來已在奧斯汀到來」。影片顯示金色車輛開啟蝴蝶車門，馬斯克稱這是「首款專為無人監督全自動駕駛打造的車」。畫面顯示乘客在雙座車內交談，另一幕則有乘客閱讀書籍。

●自動駕駛計程車願景支撐特斯拉市值

特斯拉去年6月在奧斯汀推出小規模試行服務後，將自動駕駛計程車服務拓展到德州和佛羅里達州其他幾個城市，但服務往往限於比市中心更容易行駛的周邊地區。

分析師和投資人認為無人駕駛車是特斯拉未來發展關鍵，也是支撐公司1.4兆美元市值的核心因素。特斯拉核心電動車業務面臨全球競爭的巨大壓力，尤其是中國電動車製造商。

馬斯克曾說，Cybercab最終將成為特斯拉產量最大的車款，為全球自動駕駛計程車網絡提供車輛，讓個別車主在不使用車輛時，可將車輛加入或移出特斯拉管理的無人駕駛叫車車隊。特斯拉表示今年4月開始生產Cybercab，但馬斯克4月曾警告初期生產「會非常慢」。

●監管障礙限制部署

目前尚不清楚特斯拉能以多快速度部署這些車輛。

美國聯邦法規限制所有車廠銷售無方向盤和無踏板車輛的數量。車廠能無上限部署用於測試的車輛，但若用於測試，特斯拉收取車資的能力就會受限。

加州是重要市場之一，特斯拉尚未在當地取得營運自動駕駛計程車服務的許可，也未取得在沒有安全駕駛員坐在前座情況下測試無人駕駛車輛的許可。

馬斯克去年7月表示，公司的自動駕駛計程車網絡將以「超指數速度」擴張，並在去年底前涵蓋美國一半人口。

這些預測並未實現。近幾個月來馬斯克和公司主管的語氣也轉趨謹慎，表示公司正採取審慎做法，以避免造成傷亡事故。

●實際測試揭露服務落差

路透社今年稍早在德州達拉斯（Dallas）和休士頓（Houston）推出自動駕駛計程車服務後數週進行試乘，發現等待時間長，甚至有時完全叫不到車。

一名記者在達拉斯3度成功叫到車，但自動駕駛計程車都沒有將他送抵特斯拉宣稱服務範圍內的市中心目的地，每次都提前下車，需步行約15分鐘。對於這些服務問題，特斯拉未回應置評要求。

根據德州官方紀錄，特斯拉截至昨晚在德州共登記420輛自動駕駛車，包括45輛Cybercab。昨天稍早官方資料一度顯示特斯拉登記車輛數為314輛。

Alphabet旗下Waymo是目前美國無人駕駛計程車龍頭，在德州登記有988輛車。