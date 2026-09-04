Nscale擬提供35億美元 助Figure發展人形機器人

運動服飾大廠Lululemon Athletica連續第二季下修全年業績展望，加上第2季營收與同店銷售均不如預期，盤後股價一度重摔18%，自2025年初以來累計暴跌近七成。這讓即將在下周接尚兵符的新執行長歐尼爾（Heidi O’Neill）面臨嚴峻考驗，她必須設法扭轉產品創新不足、市占持續流失的困境。

2026-09-04 08:57