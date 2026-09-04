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Nscale擬提供35億美元 助Figure發展人形機器人

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

人工智慧（AI）雲端服務商Nscale今天宣布簽署為期數年的協議，將提供價值35億美元的運算資源，並部署最多10萬枚輝達（Nvidia）晶片，協助人形機器人開發商Figure開發AI模型與機器人。

路透社報導，Nscale表示，初期將為Figure提供價值35億美元的算力，未來計劃將投資擴大至超過60億美元。

Nscale表示，首批圖形處理器（GPU）預計自2027年下半年起部署於德州巴斯托（Barstow）。目前該公司計劃視情況為Figure部署最多10萬枚輝達晶片。

Nscale表示，根據協議，該公司將成為Figure的股東及算力優先供應商，以為Figure的下一代Helix模型及人形機器人提供運算能力。

根據協議內容，兩家公司也將共同探索如何將人形機器人導入Nscale自身供應鏈。

人形機器人 機器人 NVIDIA

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