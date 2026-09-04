有玄機！輝達129.303億美元收購Hugging Face 金額竟藏兩幽默彩蛋

輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源AI平台Hugging Face，藉此壯大整個AI生態系服務。不過仔細看看輝達收購Hugging Face的交易金額，別出心裁在數字裡面藏了「彩蛋」。

Hugging Face共同創辦人沃夫（Thomas Wolf） 在宣布公司被收購時，悄悄在公告中加了一段括號內容：「如果你能找出藏在我們在12,930,300,000美元收購價中的Hugging Face和輝達彩蛋，那就特別恭喜你了。」

科技迷們立刻開始競相破解這個彩蛋。

Hugging Face的線索很容易找。數字129303是Unicode統一碼中U+1F917的十進位表示，而U+1F917所代表的正是擁抱臉表情符號 🤗 這個表情符號，也就是該公司名稱「Hugging Face」由來 。

一名網友指出了這個表情符號的關聯。沃夫回覆說：「沒錯！而且這個數字還有與輝達相關的第二層含義。」

至於輝達的線索，就比較難破解了。一些網友注意到數字組合中的93，猜測這是在暗示輝達的創立年份1993 年。

還有人進一步把數字拆成三組：12、93和03。他們認為，12代表輝達進行首次公開發行股票（IPO）時的12美元價格。輝達在1999年上市時，IPO價格為每股12美元。此後股價一路暴漲，如今已高於200美元。至於93代表輝達在1993年成立，而03代表輝達的三位共同創辦人

然而，儘管網友們花了很多力氣拆解和破解這組數字，看來他們其實猜錯了。

Hugging Face執行長德朗格（Clément Delangue）回覆其中一名網友時，貼上一個名為「官方色彩名稱登錄表」的連結，它是個專門為數位色碼命名與註冊的獨立線上平台。

原來，顏色代碼129303所代表的，正是一種非常鮮豔的綠色，而且看起來和輝達經典的企業綠非常相似。

簡單說，這個收購金額數字129303同時藏了兩個彩蛋，第一個代表Unicode U+1F917，即表情符號 🤗 ，也就是Hugging Face公司名稱；第二個是代表「輝達綠」的顏色代碼。

所以網友原本猜的 12／93／03（IPO／成立年份／三位創辦人）其實是過度解讀了。真正的 Nvidia 彩蛋反而很簡單：129303 是一種非常接近 Nvidia 經典品牌綠的顏色。