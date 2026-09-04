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聯準會官員釋鴿 升息預期降、美債殖利率下滑

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

聯準會理事華勒說，如果8月通膨數據過得去，他會支持維持利率不變。美國貨幣市場預期聯準會本月升息機率降為56%，低於原本的近70%。隨升息預期降溫，美債殖利率今天下滑。

華爾街日報指出，華勒（Christopher Waller）的談話帶動美股連續第二個交易日上漲。標普500指數上漲1%，那斯達克指數上漲1.4%，道瓊工業指數漲624點，漲幅1.2%。

除聯準會（Fed）官員釋出偏鴿派訊息外，數據顯示美國就業市場在4日公布8月非農就業報告前依然偏弱，進一步削弱聯準會升息可能性。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，10年期美國公債殖利率最新報4.754%，低於前夜的4.781%。本週稍早，10年期美債殖利率曾飆升至33個月來最高點。

歐洲方面，德國10年期公債殖利率2日一度觸及3.395%的15年高點後，今天下跌2.5個基點至3.354%。英國10年期國債殖利率下跌8.2個基點至5.157%，低於2日創下的19年高點5.294%。

市場人士表示，高殖利率意味政府、企業、房貸等借貸成本變高，不利經濟；對股市而言，高殖利率也會降低股票的吸引力，所以殖利率從高點回落，算是讓市場稍微喘口氣。

倫敦證券交易所集團數據顯示，美國貨幣市場目前預期聯準會本月中旬升息機率為56%，低於2日的近70%。

英國「金融時報」指出，在今天華勒的鴿派談話前，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）也說，近期在抑制通膨方面取得進展。威廉斯另身兼負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席。

聯準會前次7月召開利率會議時，官員決定將利率區間維持在3.5%至3.75%，當時聯邦公開市場委員會12名具投票權成員裡，有3人支持升息1碼。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）上週於全球央行年會發表偏鷹派演說後，市場對9月利率會議升息的預期大增。華許當時說，除非物價能迅速受到控制，否則聯準會「還有工作要做」。

聯準會所關注的整體個人消費支出（PCE）通膨目前為3.7%，已連續5年半高於聯準會設定的2%目標。

聯準會將於9月16日進行利率決策投票，華勒表示他9月如何投票，「很大程度取決於我們從8月通膨數據中得到的資訊」。

華勒說：「如果我們持續朝2%的通膨目標取得進展，那麼我願意支持將政策利率維持在目前水準。但如果通膨數據顯示物價壓力升溫，我會考慮升息。」

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