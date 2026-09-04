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Nscale最多部署10萬顆輝達晶片 砸35億美元、可能加碼至60億挺Figure

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI雲端公司Nscale將投入至少35億美元運算資源，並可能部署最多10萬顆輝達（NVIDIA）晶片，支援Figure開發人形機器人。圖為輝達執行長黃仁勳。法新社
AI雲端公司Nscale將投入至少35億美元運算資源，並可能部署最多10萬顆輝達（NVIDIA）晶片，支援Figure開發人形機器人。圖為輝達執行長黃仁勳。法新社

路透報導，AI雲端公司Nscale周四宣布，與人形機器人開發商Figure簽署多年期合約，將投入至少35億美元運算資源，並可能部署最多10萬顆輝達NVIDIA晶片，支援Figure開發AI模型與人形機器人。

首批繪圖處理器（GPU）預計於2027年下半年，在美國德州巴斯托（Barstow）上線。Nscale的後續總投資規模可望擴大到超過60億美元。

根據協議，Nscale將成為Figure股東與首選運算服務供應商，負責驅動下一代Helix模型。雙方也將探索以人形機器人協助擴展Nscale供應鏈。

Nscale的競爭對手包括CoreWeave及Nebius。

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