台積電ADR小漲0.36% 台指期夜盤勁揚668點

本週，微軟創辦人比爾・蓋茲發了一篇有關AI衝擊的沈痛長文，警告「人類歷史上最動盪的時期到來」。他揭露企業邏輯——一旦AI能提供近乎零錯誤的工作時，公司絕對有足夠的誘因淘汰人類。蓋茲也提出建議，市場上應存在「人類保留區」，並對AI課稅。矽谷科技圈怎麼看待？目前的防範行動又走到哪裡了？

2026-09-04 07:29