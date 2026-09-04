台積電ADR小漲0.36% 台指期夜盤勁揚668點
台股ADR周四（3日）漲跌互見，台積電ADR收盤小漲0.36%，報每股417.01美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,650.02元，較台北交易股票溢價率為10.88%。
台指期夜盤3日收盤上漲668點，漲幅1.46%，報46,487點。
道瓊工業指數3日收盤上漲624.16點，漲幅1.18%，收53,686.11點；標普500指數上漲81.11點，漲幅1.06%，收7,747.71點；那斯達克指數上漲366.23點，漲幅1.40%，收26,584.06點。
費城半導體指數小漲12.88點，漲幅0.11%，報11,352.13點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 594.65 +0.94 589.00 0.96
中華電 CHT 139.04 +0.64 138.00 0.67
台積電 TSM 2,650.02 +0.36 2,390.00 10.88
聯電 UMC 126.21 -0.55 125.00 0.97
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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