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美股收盤／四大指數收紅 標普500上漲1% Fed沃勒談話緩解升息擔憂

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美國股市三大指數周四（3日）大幅上漲，都勁揚1%以上，標普500指數創一個月來最大單日漲幅，因聯準會理事沃勒表示，如果數據顯示通膨壓力正在減弱，他將支持維持基準利率不變。這一番話促使交易者降低了對9月升息的押注。

道瓊工業指數3日收盤上漲624.16點，漲幅1.18%，收53,686.11點；標普500指數上漲81.11點，漲幅1.06%，收7,747.71點；那斯達克指數上漲366.23點，漲幅1.40%，收26,584.06點。

費城半導體指數小漲12.88點，漲幅0.11%，報11,352.13點。

輝達（NVIDIA）上漲1.8%，該公司表示，將以129億美元收購開發者平台Hugging Face，以挑戰OpenAI和Anthropic。

不過，晶片製造商博通下跌2.7%，此前該公司公布的第4季營收預期低於市場預期。

標普500指數11個主要類股中，非必須消費品類股漲幅最大，能源、材料和必需消費品類股下跌，能源股表現最差，下跌0.7%，因為美國原油價格在短暫升破每桶93美元後持平。AI相關的「科技七雄」大型股提振那斯達克指數。

沃勒對路透表示，如果即將公布的數據證實物價壓力正在緩和，他將傾向於維持關鍵利率不變，但他補充說，如果通膨未能降溫，他將支持升息。

沃勒發言後，金融市場降低對聯準會9月會議升息的預期。芝商所FedWatch工具顯示，升息機率從周三的63.2%降至50.4%。

指標美國公債殖利率連續第二個交易日回落，此前曾觸及2023年11月以來最高水準。最近幾個交易日，全球債券市場因通膨擔憂、債務膨脹和地緣政治不確定性遭到拋售，長債殖利率急升至多年高點，推動市場升息預期急劇升溫。

U.S. Bank財富管理公司高級投資總監Bill Northey表示：「聯準會理事沃勒的發言全面提振了整體市場。在大盤指數之下，第2季財報季較晚公布業績的公司仍在持續影響市場。這推動了不同領域表現分歧，例如半導體類股周三下午有一家備受關注的公司公布業績；軟體類股的業績表現也各有不同，一些公司達到或超過了相對較低的預期門檻。」

周四公布的經濟報告整體較為樂觀，首次申請失業金人數處於低位，服務業活動加速。不過，數據顯示服務業投入價格升至2022年10月以來最高，國際貿易逆差擴大24.4%。

美國勞工部定於周五公布8月就業報告，預期美國經濟上月新增5.6萬個就業職位，失業率維持在4.1%不變。

斯拉上漲5.4%，在「美股七雄」中表現最佳，該公司即將在奧斯汀舉辦Cybercab活動。

Snowflake大漲16.6%，此前該公司預計全年營收將強勁成長，提振整個軟體類股的市場情緒。ServiceNow 、Salesforce和Adobe當日漲幅介於2.1%至6.5%之間。

隨著比特幣在連續兩個交易日下跌後反彈，加密貨幣相關股票也隨之上漲，其中Strategy大漲17.6%，Coinbase Global急升10.1%。零售交易平台Robinhood Markets躍升16.6%。

標普 升息 Fed

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