債市拋售潮衝擊房市 美房貸利率近7%創2026年新高
全球債市的拋售潮正衝擊美國房市，美國房貸利率飆升至今年最高水準，為有意購屋的民眾與尋求轉貸的屋主帶來新一波壓力。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯邦住宅貸款抵押公司（Freddie Mac）統計顯示，30年期固定房貸平均利率本週升至6.71%，創下2025年7月以來最高水準。
房貸利率與美國10年期公債殖利率高度連動，而後者往往隨投資人對未來通膨與經濟成長的預期而同步波動。
美國10年期公債及整體債市最近捲入全球拋售潮，投資人愈來愈憂心美國與伊朗的衝突、能源成本上漲對經濟的衝擊，以及美國國家總債務史上首度飆破40兆美元（約新台幣1264兆元）等問題。
當債券價格下跌時，債券殖利率便會上升。美國10年期公債殖利率昨天觸及2023年10月以來最高點，今天則小幅回落。
由於債券殖利率是整體經濟中各項利率的重要基準，因此殖利率大幅走高，不僅可能推高房貸成本，也可能連帶推高車貸等其他借貸成本。
不少經濟學家原本預期今年房貸利率將走跌，且一度確實朝這個方向發展。不過，房地產交易網站Redfin經濟學家趙辰（Chen Zhao）表示，2月爆發的美伊戰爭打亂這個趨勢，油價飆升引發通膨再度升溫的擔憂。
趙辰也指出，Redfin預期今年底之前，房貸利率將維持在6%至接近7%的高檔水準。
如今高昂的房貸利率已對房市造成衝擊，導致成交量下滑。
根據全美房地產經紀人協會（National Association ofRealtors）最新數據，7月「待過戶成屋銷售」（Pending Home Sales）降至今年以來最低水準；而利率上升也讓原本希望趁借貸成本較低時轉貸的屋主更難如願。
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