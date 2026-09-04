快訊

藐視國會又出新招？ 立院凍結5億預算 政院擅自動支全花光

開車衝撞台北地檢大門 小黃運將10萬元拒保…凌晨裁定羈押

債市拋售潮衝擊房市 美房貸利率近7%創2026年新高

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

全球債市的拋售潮正衝擊美國房市，美國房貸利率飆升至今年最高水準，為有意購屋的民眾與尋求轉貸的屋主帶來新一波壓力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯邦住宅貸款抵押公司（Freddie Mac）統計顯示，30年期固定房貸平均利率本週升至6.71%，創下2025年7月以來最高水準。

房貸利率與美國10年期公債殖利率高度連動，而後者往往隨投資人對未來通膨與經濟成長的預期而同步波動。

美國10年期公債及整體債市最近捲入全球拋售潮，投資人愈來愈憂心美國與伊朗的衝突、能源成本上漲對經濟的衝擊，以及美國國家總債務史上首度飆破40兆美元（約新台幣1264兆元）等問題。

當債券價格下跌時，債券殖利率便會上升。美國10年期公債殖利率昨天觸及2023年10月以來最高點，今天則小幅回落。

由於債券殖利率是整體經濟中各項利率的重要基準，因此殖利率大幅走高，不僅可能推高房貸成本，也可能連帶推高車貸等其他借貸成本。

不少經濟學家原本預期今年房貸利率將走跌，且一度確實朝這個方向發展。不過，房地產交易網站Redfin經濟學家趙辰（Chen Zhao）表示，2月爆發的美伊戰爭打亂這個趨勢，油價飆升引發通膨再度升溫的擔憂。

趙辰也指出，Redfin預期今年底之前，房貸利率將維持在6%至接近7%的高檔水準。

如今高昂的房貸利率已對房市造成衝擊，導致成交量下滑。

根據全美房地產經紀人協會（National Association ofRealtors）最新數據，7月「待過戶成屋銷售」（Pending Home Sales）降至今年以來最低水準；而利率上升也讓原本希望趁借貸成本較低時轉貸的屋主更難如願。

債市 房貸 房市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美債殖利率9月進一步攀升是隱憂 分析師：科技股夏季歡樂派對告終

《「我是有錢人」迷思809》美債殖利率飆破5.3%！40兆美元債務壓頂，投資人小心5大風險

整理包／全球公債殖利率為何同步竄升？四大推力曝光 戰爭居首

先進國家公債跌 新興市場成贏家

相關新聞

劍指中國…川普課無人機100%關稅 美國內憂不利產業發展

美國對無人機課徵的新關稅三日正式生效，重量超過廿五公斤或使用熱成像技術的無人機適用百分之一百關稅，主要針對中國大陸產品，較小型無人機則適用百分之廿五關稅。此舉延續川普政府長期以來遏制中國無人機產業並促進美國國內製造的政策，但批評者表示，美國國內無人機產業無法填補需求缺口，政府突然改變政策弊大於利。

憂地緣政治動盪…荷蘭央行86公噸黃金 從美加移至倫敦

荷蘭中央銀行（ＤＮＢ）二日證實，因「日益加劇的地緣政治動盪」，已將價值數十億美元的八十六公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦，目前由英格蘭銀行保管，以便在「危機情況下」更容易交易。

川普關稅戰先自傷 加拿大手握四大經濟籌碼

美加兩國的貿易談判在8月21日宣告破裂，隨後美國對價值約200億美元的加拿大商品加徵50%的關稅，而渥太華也承諾對價值200億美元的美國進口的美國商品課徵同額關稅，包括對鋼鐵、鋁、乳製品、電子產品和農業設備徵收的新關稅將於9月8日生效。這些關稅很可能會遭到美國的加倍報復。 美國總統川普對加拿大發動的這場全新的貿易戰，勢將損害美國經濟，重創美國汽車工業，並很可能因其對關稅的非理性熱愛以及將加拿大變成美國第51個州的執念，反而加重損害美國農民的利益。

OpenAI、紐時訴訟 美司法部介入

川普政府介入OpenAI與紐約時報之間的版權訴訟。司法部在1日提交的法院文件中，主張OpenAI用大量網路文本訓練模型，受版權法「合理使用」原則的保護。

創投標的 轉向「抗AI衝擊」資產

創投家的投資標的，通常都跟遠在天邊、先進高端的科技相關，不過近來他們看著AI如此快速發展，反而轉向提供實際體驗的產業，像是運動、旅遊、賭場等能夠「抗AI衝擊」的資產，進行避險。

輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face，跨足硬體以外領域，進一步壯大在AI各領域的版圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。