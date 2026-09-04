首批輝達RTX Spark電腦 聯想宏碁10月率先開賣

中央社／ 舊金山3日綜合外電報導

晶片巨擘輝達今天表示，聯想宏碁10月將推出首批搭載自家RTXSpark晶片的Windows個人電腦。輝達目前正致力將AI運算能力直接導入筆記型電腦與桌上型電腦。

路透社報導，科技巨頭近來紛紛推動裝置端AI技術，以降低雲端服務成本，同時透過在使用者裝置上本機處理運算任務，來提升隱私性與反應速度。

輝達（Nvidia）表示，宏碁（Acer）與聯想（Lenovo）將加入陣容日益壯大的製造商行列，推出搭載RTX Spark晶片的系統。這款晶片結合輝達Blackwell繪圖處理器與Grace中央處理器。

輝達與微軟（Microsoft）歷經3年合作後，今年6月發表RTX Spark，作為雙方為AI時代「重新打造個人電腦（PC）」夥伴關係的一環。這款晶片是輝達與台灣聯發科攜手開發。

蘋果公司（Apple）上個月也將旗下Mac mini與MacStudio桌上型電腦系列，升級為最新的M系列晶片，並強調這些系統能在本機執行更大型的AI模型與自主AI代理工具（AI Agents）。

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