AI熱潮促美國7月貿易逆差擴大 對台創歷史新高

美國政府今天公布最新數據顯示，隨AI科技建設熱潮推升進口額，美國7月貿易逆差擴大至2025年3月以來新高。美國對台單月貿易逆差更飆上207億美元，刷新歷史紀錄。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）去年重返白宮後，為縮小貿易逆差，對盟友與競爭對手祭出大規模關稅措施，此後美國貿易數據便持續大幅波動。

不過，隨著原油與黃金出口下滑、科技產品進口暴增，身為全球最大經濟體的美國7月貿易逆差擴大至886億美元（約新台幣2兆7998億元），較前一個月增加24.4%。

美國商務部（Department of Commerce）表示，美國7月出口下滑2.1%，至3107億美元（約新台幣9.8兆元）；進口方面則在電腦、電腦零組件與半導體帶動下，成長2.8%至3993億美元（約新台幣12.6兆元）。

美國對晶片製造重鎮台灣的單月貿易逆差，則達到創紀錄的207億美元（約新台幣6541.2億元）；美國對墨西哥、越南、泰國、韓國與馬來西亞的貿易逆差，也都創下歷來新高。

儘管川普的關稅政策衝擊占美國貿易大宗的多個經濟體，美國官員先前仍謹慎針對晶片、智慧型手機等各類電子產品給予豁免。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天告訴美國財經媒體CNBC，華府正研議對半導體祭出新關稅，並稱科技巨頭已清楚川普政府的意圖，「各位將看到一套具針對性且經過審慎規劃的關稅政策，基本原則就是：如果你在美國製造，就無須繳稅」。

過去一年來，各大企業紛紛趕在美國新一輪關稅生效前加緊拉貨進口。

根據美國供應管理協會（Institute for SupplyManagement）的服務業調查數據，服務業8月營運動能出現大幅成長。不過，部分企業預期在因應川普政策上，將面臨更多挑戰，而這些政策已導致營運成本上升。

儘管美國最高法院今年2月推翻川普多項全球關稅措施，但美國官員7月已改採針對60個貿易夥伴的新關稅政策。

另一項針對中國、歐洲聯盟（EU）與台灣等16個貿易夥伴的個別貿易調查，可能引發新一輪關稅措施。

與此同時，美國與鄰國加拿大陷入貿易戰，不過兩國間的貿易逆差7月已略為縮小。川普上個月才對加拿大價值數十億美元的商品加徵50%關稅，促使渥太華當局揚言祭出報復手段。

另一方面，中東戰事餘波也影響全球貿易流動，伊朗大舉封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這是全球能源與肥料運輸的重要水道。