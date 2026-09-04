AI熱潮促美國7月貿易逆差擴大 對台創歷史新高

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國政府今天公布最新數據顯示，隨AI科技建設熱潮推升進口額，美國7月貿易逆差擴大至2025年3月以來新高。美國對台單月貿易逆差更飆上207億美元，刷新歷史紀錄。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）去年重返白宮後，為縮小貿易逆差，對盟友與競爭對手祭出大規模關稅措施，此後美國貿易數據便持續大幅波動。

不過，隨著原油與黃金出口下滑、科技產品進口暴增，身為全球最大經濟體的美國7月貿易逆差擴大至886億美元（約新台幣2兆7998億元），較前一個月增加24.4%。

美國商務部（Department of Commerce）表示，美國7月出口下滑2.1%，至3107億美元（約新台幣9.8兆元）；進口方面則在電腦、電腦零組件與半導體帶動下，成長2.8%至3993億美元（約新台幣12.6兆元）。

美國對晶片製造重鎮台灣的單月貿易逆差，則達到創紀錄的207億美元（約新台幣6541.2億元）；美國對墨西哥、越南、泰國、韓國與馬來西亞的貿易逆差，也都創下歷來新高。

儘管川普的關稅政策衝擊占美國貿易大宗的多個經濟體，美國官員先前仍謹慎針對晶片、智慧型手機等各類電子產品給予豁免。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天告訴美國財經媒體CNBC，華府正研議對半導體祭出新關稅，並稱科技巨頭已清楚川普政府的意圖，「各位將看到一套具針對性且經過審慎規劃的關稅政策，基本原則就是：如果你在美國製造，就無須繳稅」。

過去一年來，各大企業紛紛趕在美國新一輪關稅生效前加緊拉貨進口。

根據美國供應管理協會（Institute for SupplyManagement）的服務業調查數據，服務業8月營運動能出現大幅成長。不過，部分企業預期在因應川普政策上，將面臨更多挑戰，而這些政策已導致營運成本上升。

儘管美國最高法院今年2月推翻川普多項全球關稅措施，但美國官員7月已改採針對60個貿易夥伴的新關稅政策。

另一項針對中國、歐洲聯盟（EU）與台灣等16個貿易夥伴的個別貿易調查，可能引發新一輪關稅措施。

與此同時，美國與鄰國加拿大陷入貿易戰，不過兩國間的貿易逆差7月已略為縮小。川普上個月才對加拿大價值數十億美元的商品加徵50%關稅，促使渥太華當局揚言祭出報復手段。

另一方面，中東戰事餘波也影響全球貿易流動，伊朗大舉封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這是全球能源與肥料運輸的重要水道。

對台 美國 關稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國證實要推半導體關稅！台灣再投資最高9500億 網酸：主委又加碼

盧特尼克稱台加碼美300億美元 龔明鑫：3個月追加200億美元

美商務部長：擬加徵半導體關稅 在美生產可豁免

美半導體關稅再起 經濟部長：赴美投資可享2.5倍豁免配額

相關新聞

劍指中國…川普課無人機100%關稅 美國內憂不利產業發展

美國對無人機課徵的新關稅三日正式生效，重量超過廿五公斤或使用熱成像技術的無人機適用百分之一百關稅，主要針對中國大陸產品，較小型無人機則適用百分之廿五關稅。此舉延續川普政府長期以來遏制中國無人機產業並促進美國國內製造的政策，但批評者表示，美國國內無人機產業無法填補需求缺口，政府突然改變政策弊大於利。

憂地緣政治動盪…荷蘭央行86公噸黃金 從美加移至倫敦

荷蘭中央銀行（ＤＮＢ）二日證實，因「日益加劇的地緣政治動盪」，已將價值數十億美元的八十六公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦，目前由英格蘭銀行保管，以便在「危機情況下」更容易交易。

OpenAI、紐時訴訟 美司法部介入

川普政府介入OpenAI與紐約時報之間的版權訴訟。司法部在1日提交的法院文件中，主張OpenAI用大量網路文本訓練模型，受版權法「合理使用」原則的保護。

創投標的 轉向「抗AI衝擊」資產

創投家的投資標的，通常都跟遠在天邊、先進高端的科技相關，不過近來他們看著AI如此快速發展，反而轉向提供實際體驗的產業，像是運動、旅遊、賭場等能夠「抗AI衝擊」的資產，進行避險。

輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face，跨足硬體以外領域，進一步壯大在AI各領域的版圖。

韓電力公司找DRAM雙雄籌錢 商談電費預繳方案

南韓半導體和人工智慧（AI）用電需求急增，電網建設資金卻跟不上。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）正和三星電子、SK海力士商談電費預繳方案，希望由兩大晶片業者提前支付未來數年電費，籌措興建半導體聚落輸電網和變電設施所需資金，同時確保新廠能及時取得電力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。