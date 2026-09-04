先進國家公債跌 新興市場成贏家

全球政府公債近來賣壓急湧，與價格走向相反的殖利率躍上近20年來最高，連帶推升抵押房貸利率和企業融資成本。不過，這也造就意外的贏家：新興市場。

彭博資訊報導，最近這波賣壓集中在先進國家長天期公債市場。交易員料定美國公債價格將進一步下跌，日本30年期公債殖利率更締造新高紀錄。在歐洲，相對於德國公債，法國公債提供的溢價已增至2012年歐債危機以來最高。

但新興市場尚未受到波及。事實上，高殖利率新興市場國家現在的融資成本，甚至比伊朗戰爭爆發初期還要低。在中國大陸、印度和泰國，過去三個月來，公債殖利率其實不升反降。

先進國公債和新興市場債分歧，反映三大因素。一，AI導致生產力提升，主要發生在先進國家，因為提供建置AI基礎設施所需的大量技術勞工與豐沛的資本。相形之下，新興市場在這方面可能落後，因此，近來歐美先進國家公債殖利率大幅躍升，部分反映投資人對AI推升經濟成長的預期。

另一種解釋是所謂「排擠」理論，超大規模雲端服務業者大舉發債吸金，已限縮政府從金融市場籌資空間。

二，利差交易實在太誘人，借入低利率貨幣（如日圓），然後「錢」進收益率較高的新興市場資產。自2024年底以來，這種操作策略已一連七季獲利，報酬率約為22%。

三，先進經濟體財政赤字難以為繼的顧慮，已導致投資人開始對這些國家發行的公債重新評價。如美國聯邦政府債務突破40兆美元大關，必將推升政府償債成本。反觀新興市場，政府財政缺乏紀律的問題已改善，大致洗刷主權債信欠佳汙名。