美國汽油價格勁揚 克魯曼：川普咎由自取

美國汽油價格勁揚，使川普2024年揚言將能源價格砍半的競選承諾跳票，原因顯然是川普對伊朗開戰擾亂石油供應。但財政部長貝森特卻歸咎於新的替罪羊：烏克蘭。

貝森特2日接受福斯新聞台訪問時表示，最近能源價格高漲，除了伊朗戰爭外，烏克蘭轟炸俄羅斯能源資產與煉油設施，也對全球能源價格構成上漲壓力。

對此，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼3日撰文，嘲諷川普政府咎由自取。

克魯曼指出，貝森特說，煉油產能瓶頸是造成目前這波能源震撼的主因，此言不虛；而烏克蘭轟炸俄羅斯石油設施，也的確是導致全球煉油產能降低的一大因素。後果便是柴油和汽油價格大漲，比原油價格漲得更兇。

克魯曼說，留意貝森特的措詞：「（烏克蘭）已決定他們想要炸掉俄羅斯能源資產。」問題是：為什麼烏克蘭想要幹這種事？難道不是因為必須力抗普丁政權，為國家存亡而戰？俄烏戰爭已進入第五年，烏國為救亡圖存，必須反擊普丁的軍事與經濟基地。

克魯曼直言，倘若俄羅斯終結侵略戰爭，烏克蘭自然會停止攻擊俄國石油設施。川普政府未要求俄方停止侵略，反倒邀請俄國財長參加周一舉行的G20財長會，讓歐洲民主國家火冒三丈。講白些，貝森特和川普現在的處境不佳，此刻無牌可打。