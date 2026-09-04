iPhone印度熱銷 鴻海利多

市調機構Omdia表示，印度第2季成為全球第四大iPhone市場，當季iPhone在印度出貨345萬至350萬支，占全球iPhone出貨量6.25%，是當地前五大品牌手機當中，唯一逆勢成長的品牌，並拿下印度智慧手機市場10%市占率。

法人看好，印度iPhone銷量增溫，鴻海（2317）擁有在地製造優勢，可望沾光。

Omdia指出，從品牌來看，第2季印度市場前五大智慧手機品牌，依序為vivo、三星、OPPO、小米、蘋果，五大品牌中，只有蘋果在第2季的印度市場出貨量逆勢年增12%，主要受惠通路建立基本款iPhone 17的庫存效應，加上外界預期，即將來臨的iPhone 18基本款恐怕不會在今年發布出貨。

至於整體印度市場智慧手機第2季出貨量為3,390萬支，年減13%，主因記憶體成本大幅上升，導致手機價格連續上漲，大眾市場消費者可負擔能力下降，加上印度盧比貶值、通貨膨脹和夏季零售人流量疲軟，進一步影響需求。在這樣的大環境之下，iPhone第2季在印度市場出貨量逆勢成長，表現不俗。

Omdia估計，第2季全球iPhone出貨量約5,512萬支，其中345萬支至350萬支出貨到印度，占全球iPhone總出貨量6.25%。

Omdia指出，美國第2季iPhone出貨1,761萬支，居所有市場之冠，占全球出貨量31.9%；中國大陸緊隨其後，出貨1,243萬支；日本居第三，出貨450萬支，占全球出貨量8.16%。

分析師認為，印度下一個短期目標是超越日本，搶當老三。

Omdia首席分析師Sanyam Chaurasia表示，印度可能在特別季度例如第3季躍升至第三名，因為第3季正值印度假期季節，但要維持穩定成長仍需時間。該機構預測，印度在未來三到四年內不太可能超越日本。