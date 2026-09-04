慧與：記憶體好缺⋯主要瓶頸
慧與AI伺服器訂單強勁，執行長奈利2日強調，企業客戶正加快採用AI，「因為沒有人想落在別人後面」。不過，他坦言，對慧與而言，眼前最大的問題已不是AI需求夠不夠強，而是能否取得足夠記憶體等關鍵零組件，把旺盛需求真正轉化為營收。
此前，全球伺服器品牌一哥戴爾也示警，DRAM供貨不足，是目前阻礙生產的最大瓶頸。兩大伺服器品牌口徑相同，透露記憶體市場供給吃緊態勢相當嚴重。
奈利說，「供應可得性將維持非常受限，我們預期近期不會有解決方案」。慧與財務長梅耶絲指出，供應依然受限，記憶體是主要瓶頸，之後依序為NAND晶片、CPU及硬碟。為此，慧與已簽署長期供貨協議。
據了解，AI伺服器市場規模開始大幅度成長後，連帶讓HBM、LPDDR等記憶體開始爆出缺貨狀況，目前三星、美光、SK海力士等DRAM大廠雖然都開始擴增產能，但目前DRAM缺貨潮幾乎仍是遙遙無期。
業界指出，AI對DRAM需求量龐大，幾乎是數倍成長，從輝達推出最新的Rubin使用的HBM容量對比Hopper，幾乎達到三倍成長，且下一代的Rubin Ultra對HBM需求更是Rubin的四倍以上，還包含伺服器平台需要搭載的LPDDR用量也是過去的數倍以上，顯示DRAM至少將再缺三年。
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