Google兩大更新 搶攻商機
AI模型市場大戰持續火熱，Meta端出該公司史上最強AI模型「Muse Spark 1.3」之際，Google也宣布推出最新一代「Gemini 3.8 Flash」，以及資安模型「Gemini 3.8 Flash Cyber」，大秀肌肉。
法人指出，Google在數周內三度更新Gemini Flash模型，顯示AI需求相當龐大，因而加速搶攻這波AI模型商機。
Google最新Gemini 3.8 Flash模型已可在Gemini應用程式及Google搜尋等平台使用。鎖定資安防護、漏洞偵測及自動修補的Gemini 3.8 Flash Cyber同步問世，僅提供給經過審核的機構使用，如政府機關、關鍵基礎設施營運及軟體供應商等機構。
這兩款模型都加入安全防護措施，避免被化學、核武及網路攻擊等濫用風險。
AI模型市場持續高速發展，除了Google、Meta等雲端服務大廠近日同步推出全新產品之外，Anthropic也於日前推出「Claude Fable 5.1」與「Claude Mythos 5.1」最新版本，Anthropic本次更新AI模型主打專業使用者，不過從各大廠推出AI模型新版本的速度，除了顯示AI發展速度快速推進，市場對AI算力需求也擴大。
Google除了加速AI模型更新速度，自行開發的張量處理器（TPU）研發也相當積極，委託博通、聯發科、邁威爾（Marvell）、超微等大咖開發TPU之外，也擴大與代工廠的合作，包括鴻海（2317）、英業達及仁寶等代工廠傳出打入供應鏈。
隨著Google TPU伺服器導入需求持續成長，上下游供應鏈都可望大啖這波TPU商機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。