最高100%！美無人機關稅 生效 盟國建立非紅鏈期待受挫

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國對無人機課徵的新關稅3日生效，對重量超過25公斤或使用熱成像技術的無人機課徵100%關稅，中國大陸首當其衝。美聯社
美國對無人機課徵的新關稅3日生效，對重量超過25公斤或使用熱成像技術的無人機課徵100%關稅，中國大陸首當其衝。美聯社

美國對無人機課徵的新關稅3日生效，對重量超過25公斤或使用熱成像技術的無人機課徵100%關稅，中國大陸首當其衝。值得注意的是，歐盟、日本、南韓、瑞士與台灣等生產的無人機，適用15%關稅，從而打擊盟國原本期待與美建立「非紅供應鏈」的希望。

根據川普8月簽署的文告，這項關稅3日生效，盟國之一的英國，也將課徵10%關稅。批評者表示，美國國內無人機產業無法填補需求缺口，政府突然改變政策，弊大於利。

美國無人機關稅新制
美國無人機關稅新制

紐約時報報導，美國商務部8月一項調查認定，依賴外國無人機及零組件構成國安威脅後，川普宣布無人機關稅。適用100%關稅的無人機，大多數在中國大陸製造，光總部位於深圳的大疆創新，據估計就製造全球超過70%商用無人機。

川普政府主張，美國必須擺脫對大陸無人機技術依賴。然而，這類無人機在美國經常用來追蹤野火和尋找失蹤人員。紐時也指出，川普的兩名兒子都與美國無人機產業有關係。

與此同時，美國聯邦通訊委員會（FCC）持續收緊無人機管制，2025年12月已實際禁止銷售外國製造的新款無人機，除非取得特別豁免。FCC當時表示，先前獲授權型號仍可繼續飛行並進口，但如今FCC進一步提議禁止許多舊型號進口，並將使用熱成像和氣霧噴灑等常見技術的無人機，重新分類為「軍規」。

許多無人機使用者原本認為，新關稅最終會像許多其他關稅一樣調降，但FCC的提案已在業界引發深切焦慮。產業專家表示，將無人機重新分類為「軍規」，形同追溯禁止數千家美國企業和安全官員使用的無人機。

FCC提案收到超過3,000則公眾意見，許多人警告，此舉將使美國人無法取得已在全球成為標準的技術，並重創數千家企業。

關稅 無人機 美國商務部

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