慧與出貨旺上季獲利創高…同步調升今明年度業績展望 代工廠沾光

全球第二大伺服器品牌廠慧與（HPE）2日公布上季營收、獲利雙創新高，受惠AI伺服器和網路設備需求持續火熱，調高今年度與明年度營收展望。法人看好，慧與產品出貨熱，主力代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）與緯創等可望受惠。

不過，市場期待早已被戴爾（Dell）和輝達亮眼財報拉高，加上零組件短缺限制出貨，慧與雖然財報亮眼並調高展望，仍未能滿足投資人胃口，2日盤後股價一度重挫逾5%，3日早盤跌逾6%。

慧與會計年度第3季（5月至7月）營收年增34%、達122億美元，高於分析師平均預估的119億美元，但不及部分市場人士最高可達126億美元的期待；上季調整後每股純益1.11美元，遠高於去年同期的0.44美元和市場預估的0.93美元。

AI熱潮仍是慧與業績最大推力。上季雲端和AI事業營收90億美元，年增25%；網路設備營收大增75%至28.9億美元，其中，資料中心業務成長逾一倍，路由器銷售更暴增270%。慧與去年7月完成收購網路設備商瞻博網路（Juniper Networks），進一步壯大網路事業。

慧與和戴爾一樣，受惠於搭載輝達晶片的AI伺服器需求，一般伺服器也愈來愈多用於AI運算。企業汰換連接辦公室的舊型網路設備，以及AI資料中心添購新設備，也帶旺網路產品需求。

慧與執行長奈利（Antonio Neri）說，該公司正把「異常強勁的需求轉化為持久且有獲利的成長」。上季結束後，慧與又和一家大型雲端運算業者簽下35億美元合約，將供應客戶內部運行AI模型所需的伺服器，但奈利不願透露客戶名稱。

慧與也與甲骨文（Oracle）合作，將HPE Juniper網路設備部署至甲骨文的AI資料中心。雙方未公布合約金額，慧與並向甲骨文發行可購買慧與股票的認股權證。

慧與並調高財測，預估截至今年10月止的2026會計年度營收將成長34%至37%，增幅高於原估的29%至33%，也高於分析師平均預估的31%；2027會計年度營收成長率區間中值約15%，高於市場預估的12%。本年度調整後每股純益預估約3.80美元，也優於市場預估的3.45美元。