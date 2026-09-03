AI狂潮不僅帶旺輝達 電力與散熱供應商也大啖7兆美元商機

最新一期的經濟學人雜誌在封面故事中探討輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在「人工智慧（AI）熱潮的核心魔術師角色」，以及如何成為「AI界的泰勒絲」。但這股AI狂潮的最大受惠者不只有輝達，電力設備、散熱等供應商也在搶吃這個規模達7兆美元的商機。

AI熱潮帶動全球資料中心大興土木，帶動輝達（Nvidia）的業績扶搖直上。此外，隨著AI晶片耗電量與發熱量持續攀升，變壓器、電力設備、冷卻系統等供應商正成為另一批受益者。

根據麥肯錫（McKinsey）預測，全球資料中心至2030年的投資規模將接近7兆美元，龐大的基礎建設需求也讓亞洲供應鏈迎來新一波商機。

AI資料中心對電力的龐大需求，正直接推升變壓器等設備訂單。南韓HD現代電機及中國海南金盤智能科技等主要變壓器供應商，在今年上半年均公布與AI基礎建設相關的需求大增。

HD現代電機表示，隨著美國大型雲端業者擴大投資芬蘭、德國及英國等市場，歐洲需求也持續增加，中東市場則維持強勁。截至6月底，該公司訂單積壓金額較半年前增加23%，達到85億美元，產能甚至已被未來三年的訂單大量占用，部分客戶更洽談交貨至2030年的訂單。金盤智能科技的資料中心新訂單同樣強勁，今年上半年訂單較去年同期增加逾四倍，訂單積壓量也接近成長近三倍。

隨著AI晶片越來越耗電，業者也開始尋找更高效率的電力技術。其中受到關注的是「固態變壓器」（SST）。瑞銀（UBS）估計，SST可提升約4%的能源效率並降低成本。HD現代電機與金盤智能科技都正在加速SST研發；台灣電源與散熱大廠台達電也已投入相關應用，並表示已有小型資料中心採用其SST產品。

除了電力設備，散熱同樣是AI資料中心不可忽視的關鍵。麥肯錫預估，到2030年新建AI資料中心採用液體冷卻的比例可能達70%，遠高於目前約30%。液冷技術可降低超過27%的能耗。

因此，台達電、奇鋐科技、雙鴻科技，以及中國深圳英維克科技等散熱廠商，都成為AI資料中心擴張下的受惠者，且都是輝達生態系的供應商。