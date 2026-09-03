美債殖利率9月進一步攀升是隱憂 分析師：科技股夏季歡樂派對告終

美國科技股近年飆漲，默默支撐美國經濟與消費支出。但分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日從高檔回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。

美股三大指數9月初全面拉回，債市賣壓造成美國10年期公債殖利率2日一度躍上4.8%，是2025年來最高水準。科技股也遭波及，FactSet資料顯示，本周來，同屬「七大巨頭」科技股的亞馬遜已重挫4.4%，Google母公司Alphabet也跌2.6%。

整體而言，「七大巨頭」科技股今年來漲幅僅4.2%，遠不如標普500指數同時期漲的12%。然而，這七支巨型股合計卻占這個大型股指數33%，成為眾多投資人的主要持股。

財報利多效應結束 股票投資人視總經環境重新評價

MarketWatch報導，Coin Bureau創辦人暨跨資產分析師巴克林說：「現在既已進入9月，風險性資產的夏季狂歡派對結束了。我認為，投資人將回頭面對現實，考量總經大環境，開始再度對股票估值重新評價。」

巴克林提醒投資人：「準備因應一波賣壓，尤其是長存續期資產，像是科技股和人工智慧（AI）股。」

美國10年期公債殖利率直接影響消費者和企業借貸的成本，包括房貸和車貸利率。美國房貸利率資訊網站Mortgage News Daily說，美國30年期抵押房貸利率已升至6.89%。

殖利率上揚，也會造成未來企業盈餘的現值降低，這將削弱成長型股票（特別是AI相關股票）相對於債券的投資吸引力。總的來說，這些科技巨頭股下跌，可能加深美國家庭的財務不安全感，迫使一些人減少可裁量支出，例如旅遊、外食和購物等，同時增加儲蓄作為財務緩衝。

屆時，Ameriprise Financial首席市場策略師薩格林本指出，資訊科技、非必需消費和通訊服務股將首當其衝，因為隨著利率升高，未來盈餘的價值也就縮水。但他認為，就目前而言，科技股跌幅還不足以影響美國消費者行為和經濟，除非將來大幅下跌，且跌勢持續更長一段時日。

美債殖利率自7月以來就一直攀升，為何現在才被視為會衝擊美股？分析師指出，過去兩個月期間，半導體和AI公司發布一連串燦爛奪目的財報，讓投資人暫時對債市賣壓置之不理。但隨著那種掩護消失，殖利率如今再度成為關注焦點。

GuideStone Funds高級投資分析師賀爾表示，盈餘成長強勁，限縮了殖利率上揚著某些科技股的打擊。他說：「我們原以為，10年期美債殖利率升抵4.5%，就會開始影響股票估值。但有趣的是，今年估值倍數其實並未擴大，只是盈餘成長優於預期的幅度甚大。」

美債殖利率9月還有進一步攀升空間

巴克林認為，唯一的問題是，美債殖利率9月還有進一步攀升的空間。

他說：「在通膨頑強、聯準會（Fed）9月升息機率再度升高的情況下，殖利率曲線的短端沒什麼理由降下來。同時，美國也不像一些人認為那樣，可運用許多手段把較長天期美債殖利率壓下來。債務問題不能只靠通膨侵蝕債務價值來解決問題。投資人要求更高的期限溢價，才願意持有美債。」