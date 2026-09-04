創投標的 轉向「抗AI衝擊」資產

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

創投家的投資標的，通常都跟遠在天邊、先進高端的科技相關，不過近來他們看著AI如此快速發展，反而轉向提供實際體驗的產業，像是運動、旅遊、賭場等能夠「抗AI衝擊」的資產，進行避險。

例如，Thrive Capital創辦人庫許納（Josh Kushner）等創投投資人，最近紛紛入股美國頂尖運動俱樂部。他們投資了舊金山巨人隊，還以125億美元交易額，讓洛杉磯湖人隊成為史上價值最高球隊。

亞馬遜創辦人貝佐斯加入的一個投資團隊，成員包括臉書共同創辦人薩維林（Eduardo Saverin）。該投資團收購英國利物浦足球俱樂部少數股權，對該球隊的估值超過70億美元。

傳奇球隊是稀缺資產，不僅擁有鐵桿粉絲，還有可預期的媒體版權收入，而且在節稅方面也有很大優勢。

AI發展至今，已對軟體、法律和金融等行業的部分領域帶來顛覆性的威脅。創投機構押注運動隊伍較不會那麼容易受影響。

有些投資人也預期，AI熱潮創造了新財富，有更多的消費會流入實際體驗、豪華旅遊、房地產等產品。

媒體大亨迪勒（Barry Diller）旗下的People公司就正在洽談收購米高梅國際酒店集團（MGM Resorts）。MGM Resorts在全球擁有數十家旅館和賭場，收購計畫對其估值超過120億美元。迪勒先前接受媒體訪問時曾說：「當所有人都在湧向各類『AI機會』時，我卻想反其道而行。」

創投 資產 亞馬遜

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