OpenAI、紐時訴訟 美司法部介入

川普政府介入OpenAI與紐約時報之間的版權訴訟。司法部在1日提交的法院文件中，主張OpenAI用大量網路文本訓練模型，受版權法「合理使用」原則的保護。

司法部指出，訓練大型語言模型帶來的創造性可能性與公共利益，遠超過任何競爭損害；若支持紐時等出版商，將阻礙科學進步並妨礙美國經濟流動。

司法部律師表示，「AI能幫助各領域的人完成工作，這些益處往往與國家安全利益重疊，例如協助國安官員分析並從新聞文章等事實中得出結論。」

對此，紐時2日批評，政府站在少數市值兆元的AI企業一方，犧牲無數作品遭竊取的美國創作者利益。

紐時發言人詹姆斯明強調，「AI與創作者能共榮，AI公司只需依版權法為內容支付合理費用。政府允許免費取用的提案，將破壞人類創作內容的永續性。」

紐時於2023年提告OpenAI，指控這家AI新創公司竊取期記者價值數十億元的勞動成果，甚至將紐時新聞的原文提供給ChatGPT用戶。2024年Google在搜尋結果網頁頂部推出生成式AI摘要，切斷用戶點擊原網址的廣告收入，使新聞業面臨的生存威脅更加嚴峻。