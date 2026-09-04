Fed官員放鴿升息預期降溫 美公債殖利率聞聲續跌

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
聯準會理事沃勒表示，要是下周出爐的通膨數據沒有出現意外，他傾向於在9月會議上，利率按兵不動。 （路透）
聯準會理事沃勒表示，要是下周出爐的通膨數據沒有出現意外，他傾向於在9月會議上，利率按兵不動。 （路透）

聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）3日表示，要是下周出爐的通膨數據沒有出現意外，他傾向於在本月會議上，利率按兵不動，美國公債殖利率聞訊續跌，市場也下砍升息預期。

沃勒對目前的通膨趨勢有信心，指出關稅衝擊可能有限，能源價格攀升，也尚未對經濟其他部分造成重大衝擊。沃勒說法似乎與Fed主席華許上周聲明，形成對比。

影響所及，美國公債殖利率觸及3日低點；債券殖利率與價格呈反向走勢。交易者調降升息預期，估計9月15、16日Fed會議上，利率不變的機率為54%，低於沃勒發言前的約62%。

沃勒指出，儘管美國7月整體通膨成長3.7%，核心通膨上揚3.3%，但潛在趨勢仍優於核心通膨所呈現，而且年增幅並非當前通膨的最佳指引。他說，Fed偏好指標衡量的三個月通膨率，從2月的4.76%，如今來到至3.05%，「這是相當大的改進，下行速度令人鼓舞。」

沃勒說，要是接下來兩周的數據維持如此，他支持利率不變，但若從現在到本月會議登場時出現變化，他可能會改變作法。Fed會議前的唯一重要數據，是下周公布的通膨報告。

紐約聯準銀行總裁威廉斯2日接受CNBC訪問時也說，最近美國公債殖利率竄升，大致反映經濟展望強勁和人工智慧（AI）投資需求旺盛，而不是通膨顧慮所致。

這位聯準會（Fed）官員提及，美國公債殖利率與中東衝突之間的關聯。他說，關稅和中東戰爭，是通膨仍高於Fed目標的兩大驅動因素，但他指出，通膨預期仍然穩定。他形容近來的通膨數據令人鼓舞，走勢指向通膨趨緩。

威廉斯還說，勞動市場仍然穩定且紮實。他並且對AI導致的長期經濟影響表示樂觀。他說，強勁的投資需求，正加重美債殖利率上升壓力。

 這位紐約Fed總裁表示，他支持聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月按兵不動的決議，因為有必要蒐集更多資料，再作定奪。他表示，貨幣政策落實良好，美國財政部的債務管理做法，並不會讓Fed利率決策複雜化。

另外，Fed於2日公布的褐皮書顯示，儘管美國整體經濟前景正向，但能源價格高漲、政策問題以及伊朗戰爭所帶來的不確定性，正對企業與家庭的信心造成壓力。

這項調查結果與經濟學家所稱的「K型經濟」趨勢一致。近來美國出現一種現象，即低收入家庭正在減少支出，而高所得家庭的消費則持續成長。

Fed 升息 殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

升息預期降溫、Fed理事沃勒挺按兵不動 美債殖利率挫

非通膨顧慮所致…紐約Fed分析美債殖利率竄升：反映美國經濟強勁

聯準會褐皮書：美經濟前景正向 但不確定性日益升高

美股早盤／Fed升息預期下降 道瓊漲400點、台積電ADR跌1%

相關新聞

OpenAI、紐時訴訟 美司法部介入

川普政府介入OpenAI與紐約時報之間的版權訴訟。司法部在1日提交的法院文件中，主張OpenAI用大量網路文本訓練模型，受版權法「合理使用」原則的保護。

創投標的 轉向「抗AI衝擊」資產

創投家的投資標的，通常都跟遠在天邊、先進高端的科技相關，不過近來他們看著AI如此快速發展，反而轉向提供實際體驗的產業，像是運動、旅遊、賭場等能夠「抗AI衝擊」的資產，進行避險。

輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face，跨足硬體以外領域，進一步壯大在AI各領域的版圖。

韓電力公司找DRAM雙雄籌錢 商談電費預繳方案

南韓半導體和人工智慧（AI）用電需求急增，電網建設資金卻跟不上。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）正和三星電子、SK海力士商談電費預繳方案，希望由兩大晶片業者提前支付未來數年電費，籌措興建半導體聚落輸電網和變電設施所需資金，同時確保新廠能及時取得電力。

微軟調財報結構 凸顯AI影響

微軟公司調整財報結構，從三大類改成「代理與基建」及「裝置與消費者」兩大類，以凸顯人工智慧（AI）的影響，並首度揭露以季為單位的Azure雲端部門營收。

美光搶市 將擴大HBM產能

韓媒ETNews引述知情人士報導，美光科技（Micron）計劃將高頻寬記憶體（HBM）月產能擴增至去年的兩倍，旨在透過增產來提高市占。目前美光的HBM產能落後三星電子和SK海力士。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。