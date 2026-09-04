Fed官員放鴿升息預期降溫 美公債殖利率聞聲續跌

聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）3日表示，要是下周出爐的通膨數據沒有出現意外，他傾向於在本月會議上，利率按兵不動，美國公債殖利率聞訊續跌，市場也下砍升息預期。

沃勒對目前的通膨趨勢有信心，指出關稅衝擊可能有限，能源價格攀升，也尚未對經濟其他部分造成重大衝擊。沃勒說法似乎與Fed主席華許上周聲明，形成對比。

影響所及，美國公債殖利率觸及3日低點；債券殖利率與價格呈反向走勢。交易者調降升息預期，估計9月15、16日Fed會議上，利率不變的機率為54%，低於沃勒發言前的約62%。

沃勒指出，儘管美國7月整體通膨成長3.7%，核心通膨上揚3.3%，但潛在趨勢仍優於核心通膨所呈現，而且年增幅並非當前通膨的最佳指引。他說，Fed偏好指標衡量的三個月通膨率，從2月的4.76%，如今來到至3.05%，「這是相當大的改進，下行速度令人鼓舞。」

沃勒說，要是接下來兩周的數據維持如此，他支持利率不變，但若從現在到本月會議登場時出現變化，他可能會改變作法。Fed會議前的唯一重要數據，是下周公布的通膨報告。

紐約聯準銀行總裁威廉斯2日接受CNBC訪問時也說，最近美國公債殖利率竄升，大致反映經濟展望強勁和人工智慧（AI）投資需求旺盛，而不是通膨顧慮所致。

這位聯準會（Fed）官員提及，美國公債殖利率與中東衝突之間的關聯。他說，關稅和中東戰爭，是通膨仍高於Fed目標的兩大驅動因素，但他指出，通膨預期仍然穩定。他形容近來的通膨數據令人鼓舞，走勢指向通膨趨緩。

威廉斯還說，勞動市場仍然穩定且紮實。他並且對AI導致的長期經濟影響表示樂觀。他說，強勁的投資需求，正加重美債殖利率上升壓力。

這位紐約Fed總裁表示，他支持聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月按兵不動的決議，因為有必要蒐集更多資料，再作定奪。他表示，貨幣政策落實良好，美國財政部的債務管理做法，並不會讓Fed利率決策複雜化。

另外，Fed於2日公布的褐皮書顯示，儘管美國整體經濟前景正向，但能源價格高漲、政策問題以及伊朗戰爭所帶來的不確定性，正對企業與家庭的信心造成壓力。

這項調查結果與經濟學家所稱的「K型經濟」趨勢一致。近來美國出現一種現象，即低收入家庭正在減少支出，而高所得家庭的消費則持續成長。