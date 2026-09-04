微軟調財報結構 凸顯AI影響

微軟公司調整財報結構，從三大類改成「代理與基建」及「裝置與消費者」兩大類，以凸顯人工智慧（AI）的影響，並首度揭露以季為單位的Azure雲端部門營收。

先前，微軟財報結構含三大項：「生產力與商業流程」、「智慧雲」以及「更多個人運算」。

董事長兼執行長納德拉說，AI導致科技和商業重大轉變，也改變微軟打造產品與經營事業方式。他指出，AI使微軟產品之間的界線模糊化，並重塑商業模式。

「代理與基建」項目將包含應用程式（App）以及代理程式（agent），例如微軟365、GitHub，以及全球級的Azure雲端基礎設施。

「裝置與消費者」包含搜尋與廣告、Xbox及Windows。新結構將把微軟廣告事業整合起來。

微軟預測，「代理與基建」事業2027年度第1季營收可達751.5億至757.5億美元，「裝置與消費者」營收估為147億美元至152億美元。