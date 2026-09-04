日IT大廠設AI無人部門 效率快7倍

共同社三日報導，ＩＴ大廠日本電氣公司（ＮＥＣ）新設一個完全由人工智慧（ＡＩ）運作的無人部門，由分工不同的ＡＩ自主完成從任務分配到經營分析等一系列業務流程。

這個新部門於八月初成立，設置四個層級的ＡＩ，分別承擔「部門主管」、代表公司治理的「董事會」與「經理」等不同職責。ＡＩ經理接到其他部門指派的任務後，會視需要即時生成ＡＩ員工，自動執行相關業務，包括製作高層會議資料及根據每日銷售數據進行經營分析。

部門內部也會共享問題，由ＡＩ自行改善，或要求其他部門協助處理。為防止ＡＩ失控或判斷失誤，最終決策和品質管理仍由人員負責，並可隨時查看ＡＩ部門的運作狀況和成本。據稱，驗證階段導入ＡＩ製作資料和進行經營分析後，處理時間縮短至原來的七分之一。

雖然外界擔憂企業可能隨著ＡＩ普及逐步削減人力，但ＮＥＣ希望藉此讓員工專注於更高層次的工作，實現人與ＡＩ共存，累積人機協作經驗並提升客戶服務品質。