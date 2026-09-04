日IT大廠設AI無人部門 效率快7倍

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
日本電氣公司（NEC）東京總部。路透
日本電氣公司（NEC）東京總部。路透

共同社三日報導，ＩＴ大廠日本電氣公司（ＮＥＣ）新設一個完全由人工智慧（ＡＩ）運作的無人部門，由分工不同的ＡＩ自主完成從任務分配到經營分析等一系列業務流程。

這個新部門於八月初成立，設置四個層級的ＡＩ，分別承擔「部門主管」、代表公司治理的「董事會」與「經理」等不同職責。ＡＩ經理接到其他部門指派的任務後，會視需要即時生成ＡＩ員工，自動執行相關業務，包括製作高層會議資料及根據每日銷售數據進行經營分析。

部門內部也會共享問題，由ＡＩ自行改善，或要求其他部門協助處理。為防止ＡＩ失控或判斷失誤，最終決策和品質管理仍由人員負責，並可隨時查看ＡＩ部門的運作狀況和成本。據稱，驗證階段導入ＡＩ製作資料和進行經營分析後，處理時間縮短至原來的七分之一。

雖然外界擔憂企業可能隨著ＡＩ普及逐步削減人力，但ＮＥＣ希望藉此讓員工專注於更高層次的工作，實現人與ＡＩ共存，累積人機協作經驗並提升客戶服務品質。

日本 主管 人工智慧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

讀家觀點／耗散結構揭示AI產業演化的分岔

國際小學堂／開放權重AI 在開源、閉源間折衷

國際小學堂／開源閉源之爭 攸關美中AI競賽

方元沂／從科技強國走向全民共享經濟

相關新聞

劍指中國…川普課無人機100%關稅 美國內憂不利產業發展

美國對無人機課徵的新關稅三日正式生效，重量超過廿五公斤或使用熱成像技術的無人機適用百分之一百關稅，主要針對中國大陸產品，較小型無人機則適用百分之廿五關稅。此舉延續川普政府長期以來遏制中國無人機產業並促進美國國內製造的政策，但批評者表示，美國國內無人機產業無法填補需求缺口，政府突然改變政策弊大於利。

憂地緣政治動盪…荷蘭央行86公噸黃金 從美加移至倫敦

荷蘭中央銀行（ＤＮＢ）二日證實，因「日益加劇的地緣政治動盪」，已將價值數十億美元的八十六公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦，目前由英格蘭銀行保管，以便在「危機情況下」更容易交易。

OpenAI、紐時訴訟 美司法部介入

川普政府介入OpenAI與紐約時報之間的版權訴訟。司法部在1日提交的法院文件中，主張OpenAI用大量網路文本訓練模型，受版權法「合理使用」原則的保護。

創投標的 轉向「抗AI衝擊」資產

創投家的投資標的，通常都跟遠在天邊、先進高端的科技相關，不過近來他們看著AI如此快速發展，反而轉向提供實際體驗的產業，像是運動、旅遊、賭場等能夠「抗AI衝擊」的資產，進行避險。

輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face，跨足硬體以外領域，進一步壯大在AI各領域的版圖。

韓電力公司找DRAM雙雄籌錢 商談電費預繳方案

南韓半導體和人工智慧（AI）用電需求急增，電網建設資金卻跟不上。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）正和三星電子、SK海力士商談電費預繳方案，希望由兩大晶片業者提前支付未來數年電費，籌措興建半導體聚落輸電網和變電設施所需資金，同時確保新廠能及時取得電力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。