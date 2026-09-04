韓電力公司找DRAM雙雄籌錢 商談電費預繳方案

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
韓電已提議三星預繳20兆韓元，SK海力士預繳5兆韓元，合計25兆韓元（約新台幣5,800億元）。（法新社）
韓電已提議三星預繳20兆韓元，SK海力士預繳5兆韓元，合計25兆韓元（約新台幣5,800億元）。（法新社）

南韓半導體和人工智慧（AI）用電需求急增，電網建設資金卻跟不上。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）正和三星電子、SK海力士商談電費預繳方案，希望由兩大晶片業者提前支付未來數年電費，籌措興建半導體聚落輸電網和變電設施所需資金，同時確保新廠能及時取得電力。

韓電表示，這套「大額電費預繳制度」可讓急需擴充電網的企業，和需要投資資金的韓電各取所需。參與企業、利率、預繳金額和期間目前都還沒有定案，三星和SK海力士對此均不願置評。

朝鮮日報引述韓電內部文件報導，韓電已提議三星預繳20兆韓元，SK海力士預繳5兆韓元，合計25兆韓元（約新台幣5,800億元），金額是根據兩家公司2025年電費，以及2027年至2031年預估用電成本計算。

其中一項方案是兩家公司在一年內按月繳款，合計每月預繳2兆韓元，之後實際電費再從預繳款中扣除。韓電則每半年就尚未使用的餘額支付利息。據朝鮮日報報導，利率將高於南韓兩年期公債殖利率。

韓電將把這筆資金用於晶圓廠所需的輸電和變電網路。韓電說，這項安排一方面可讓大型用電戶更有把握及時取得新廠所需電力，另一方面也能替自己增加債市以外的籌資管道，降低對舉債的依賴。

南韓和亞洲其他國家一樣，正面臨半導體和AI產業用電快速成長的壓力。這兩大產業攸關南韓經濟成長及全球科技競爭力，但電力公司財務吃緊，使電網擴建速度難以跟上需求。

南韓政府也正著手重整國營能源事業，以降低成本並因應用電增加。政府計劃整併韓電旗下五個事業單位，南韓石油公社和南韓天然氣公社也將合併；整體改革將涉及109家公營機構，約占總數兩成。

韓電多年來一直面臨兩難，一方面燃料成本攀升，另一方面政府又希望維持民生和科技產業可負擔的電價。近期中東戰火又推高能源供應壓力，使南韓在半導體和AI用電快速成長之際，電力投資資金需求更加迫切。

電力 DRAM SK海力士

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