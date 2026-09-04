促各國投入AI基建 黃仁勳：AI如同水電、網路

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
輝達執行長黃仁勳。法新社
輝達執行長黃仁勳。法新社

輝達執行長黃仁勳二日出席在美國北卡羅來納州舉行的廿國集團（Ｇ２０）財經會議，他呼籲Ｇ２０各國部長興建更多資料中心，支持人工智慧（ＡＩ）革命，並警告若領導人過度強調ＡＩ危險性，恐使自身發展落於人後。與黃仁勳對談的美國商務部長盧特尼克也說，資料中心會為所在社區帶來繁榮，並駁斥耗水及可能導致電價飛漲的疑慮。

川普政府召集多位頂尖ＡＩ企業高層，向與會各國部長們說明ＡＩ發展願景。黃仁勳說：「到頭來，每個國家都必須體認到，ＡＩ就像水、道路、電力和網路一樣，屬於基礎建設一環。每個國家都需要基礎設施，才能支撐經濟發展。」

黃仁勳說，這類設施提供「數位智慧能力，支援各國研究人員、學生、社會、產業及新創企業」。

對於大眾懷疑ＡＩ會威脅就業，黃仁勳表示，「認為所有工作都會被消滅或取代，根本是無稽之談」。他認為工作會被重新定義，而非遭淘汰，「工作將自動完成，但工作目的仍存在」。

黃仁勳警告，如果各國領袖「帶著恐懼和不確定性來談論這項科技」，國家將承受損害。他說：「最糟結果就是沒有善加利用這項技術，反而落於人後。這絕對是最壞情況。」

至於外界憂心資料中心耗水及造成電價上漲，盧特尼克予以駁斥，並指畜牧業才是用水量最大的行業之一。他說：「ＡＩ資料中心不會提高所在社區電價，反而會降低電價並創造巨額稅收。它們會為那些社區帶來繁榮。」

盧特尼克接受美國ＣＮＢＣ採訪時說，科技業應積極行動充分說明，讓民眾理解資料中心的好處。

黃仁勳 水電 網路

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