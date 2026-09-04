輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face。（路透）
輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face。（路透）

輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face，跨足硬體以外領域，進一步壯大在AI各領域的版圖。

輝達執行長黃仁勳3日在部落格文章中表示，「透過這次合併，我們將擴大Hugging Face的平台規模、加強其基礎設施，並擴大全球開發者和機構取得AI的途徑」。黃仁勳並強調，「Hugging Face仍將會是為整個AI生態系服務的開放平台」。

這將是輝達歷來規模第二大收購案，價碼僅次於去年12月對晶片製造商Groq的200億美元。在此之前，輝達的最大筆收購案為2019年對以色列晶片製造商Mellanox的近70億美元。

由於市場對輝達繪圖處理器（GPU）龐大到無法滿足的需求，輝達已成為全球最具價值公司，其GPU推動了當前的生成式AI熱潮。對輝達而言，收購Hugging Face不只是對這個熱門AI平台的一次重大押注，也是再次向世人展現其不僅是一家晶片公司。

Hugging Face創立於2016年，其平台分享可免費使用的AI模型給大眾。黃仁勳在部落格文中提到，超過1,800萬名開發者、研究者和創作者使用Hugging Face，分享超過300萬個模型、50萬個資料集和100萬個應用程式；超過20萬家公司使用該平台來發現、評估、客製化和部署AI。

該公司在三年前的籌資中估值達到45億美元。輝達原本就是該公司的幕後金主之一，其他贊助者還包括Google、亞馬遜、英特爾和Salesforce等。

不過，Hugging Face近期也成為一起駭客事件的中心，其平台遭到OpenAI正在進行測試的模型無意間入侵，引發了對功能強大AI和資安工具快速進化的擔憂。OpenAI已坦承其有能力更快反應、防範這項攻擊，但並未為之。

Hugging Face執行長德朗格（Clément Delangue）將其平台近期遭受的攻擊歸咎於工程錯誤，並表示該公司已使用一款輝達版本的中國大陸開源模型解決此問題。

黃仁勳在3日部落格文中表示，「我很榮幸德朗格在考慮Hugging Face的下一篇章時找上了我，並相信輝達將是其公司、其社群，以及開源模型未來發展的絕佳歸宿」。

輝達 併購 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達砸逾4千億收購Hugging Face 押寶開源AI模型

國際小學堂／開源閉源之爭 攸關美中AI競賽

輝達動員5000億美元建AI！009829囊括韓國核心夥伴 稀飯：布局新選

黃仁勳促G20各國部長建AI基建 莫因恐懼而落後

相關新聞

OpenAI、紐時訴訟 美司法部介入

川普政府介入OpenAI與紐約時報之間的版權訴訟。司法部在1日提交的法院文件中，主張OpenAI用大量網路文本訓練模型，受版權法「合理使用」原則的保護。

創投標的 轉向「抗AI衝擊」資產

創投家的投資標的，通常都跟遠在天邊、先進高端的科技相關，不過近來他們看著AI如此快速發展，反而轉向提供實際體驗的產業，像是運動、旅遊、賭場等能夠「抗AI衝擊」的資產，進行避險。

輝達129億美元併購AI開源平台Hugging Face 跨足非硬體領域

輝達3日正式宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face，跨足硬體以外領域，進一步壯大在AI各領域的版圖。

韓電力公司找DRAM雙雄籌錢 商談電費預繳方案

南韓半導體和人工智慧（AI）用電需求急增，電網建設資金卻跟不上。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）正和三星電子、SK海力士商談電費預繳方案，希望由兩大晶片業者提前支付未來數年電費，籌措興建半導體聚落輸電網和變電設施所需資金，同時確保新廠能及時取得電力。

微軟調財報結構 凸顯AI影響

微軟公司調整財報結構，從三大類改成「代理與基建」及「裝置與消費者」兩大類，以凸顯人工智慧（AI）的影響，並首度揭露以季為單位的Azure雲端部門營收。

美光搶市 將擴大HBM產能

韓媒ETNews引述知情人士報導，美光科技（Micron）計劃將高頻寬記憶體（HBM）月產能擴增至去年的兩倍，旨在透過增產來提高市占。目前美光的HBM產能落後三星電子和SK海力士。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。