日本資金減碼海外債 全球利率蠢動

日本公債殖利率急升，悄悄改變全球資金流向。日本十年期公債殖利率一度升破暌違卅年的百分之三，投資人把資金放在日本國內愈來愈划算，開始減碼海外債券。日本過去是美債等全球公債最穩定的買家之一，如今這股資金若持續回流，不只美債可能少了一個大買家，也可能推高全球長期利率。

備受關注的日本卅年期公債標售結果昨天出爐，需求表現尚稱穩健，緩解市場對超長天期日債需求不足的擔憂，帶動日債殖利率自高檔回落，美債也回穩。

日本公債殖利率近期走高，一方面反映日本銀行（央行）升息預期，另一方面也受到首相高市早苗擴大財政支出的疑慮推升。日銀總裁植田和男已暗示，本月決策會議可能升息；美國財長貝森特近來也接連施壓，希望日銀採取行動。

日圓連兩天走強，繼二日升值近百分之一後，昨天一度升至一五五點八五日圓，是八月初以來高點。隨著利率決策時間逼近，市場認定日銀將升息一碼（○點二五個百分點）。

日本十年期公債殖利率二日升抵百分之三點○○七，為一九九六年來首見，比起兩年前的不到百分之一已勁揚逾兩倍，而十年期美債殖利率二日報百分之四點七八，近兩年上升約一個百分點，使美日利差縮小逾一個百分點。

日本是全球最大美債海外持有國，也是法國、澳洲等國公債的重要買家。日本投資人多年來因國內利率極低，大舉到海外追求較高收益，如今情勢開始逆轉。

日本官方數據顯示，截至八月廿二日，日本投資人今年已淨賣出三兆日圓（約一八七億美元）海外債券，為二○二二年全球債市重挫以來同期最多。雖然還看不到日本投資人大舉撤回約二點四兆美元海外債券投資的跡象，但不少債券交易商和資產管理業者已感受到日本買盤退潮。

不過，日本資金也不太可能一夕大舉撤離海外市場。日本投資人累積數十年的海外部位規模龐大，國內殖利率也尚未穩定，仍讓部分業者不敢積極買進日本長債。

真正值得注意的因此不是日本資金突然全面撤回，而是全球債市可能逐漸失去一個長期可靠的大買家。道富投資管理資深固定收益策略師盧正彥說，重點不是日本大規模把資金匯回國內，而是日本正逐漸減少增持海外債券。來自全球最大儲蓄來源之一的新增需求減少，已開始推高全球債券的期限溢價。