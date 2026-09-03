輝達砸逾4千億收購Hugging Face 押寶開源AI模型
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）今天宣布將斥資129.3億美元（約新台幣4096億元）收購知名開發者平台Hugging Face，押寶開源AI模型的支持將推動未來需求續增。
路透社報導，輝達宣布這筆交易案後，今天美股早盤股價上揚逾1%，這是該公司歷來最大手筆的收購案之一。
不過，此時輝達大型客戶正在自行研發晶片，試圖減少對輝達的依賴。
輝達已是美國開源AI領域的重要參與者，不僅擁有泛用的AI模型Nemotron，更鼎力支持相關技術。
輝達收購Hugging Face後，能直接取得開發者用於協作、測試與共享工具的平台，有望獲得珍貴的洞察和數據，有助縮小輝達與美中頂尖實驗室之間的技術差距。
輝達執行長黃仁勳表示：「Hugging Face仍會是整個AI生態系的開放平台」，強調開發者未必一定要使用輝達晶片才能在Hugging Face上進行開發或部署。
根據協議，輝達將支付約119億美元給Hugging Face投資者，並為該公司加入輝達的員工提供最多10億美元股權留任計畫。
對輝達而言，發展開源模型生態有助減輕臉書母公司Meta、OpenAI及微軟（Microsoft）等客戶需求下滑的壓力，這些公司正在自研AI晶片，試圖減少依賴輝達高價且供應有限的處理器。
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