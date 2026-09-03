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美股早盤／Fed升息預期下降 道瓊漲400點、台積電ADR跌1%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
博通（Broadcom）因財測令投資人失望，3日早盤股價下挫近5%。 路透
博通（Broadcom）因財測令投資人失望，3日早盤股價下挫近5%。 路透

美股周四（3日）早盤三大指數走高，美國國債殖利率回落，聯準會（Fed升息壓力減輕，交易員持續關注油價走勢，並等待本周稍晚公布最新的美國就業數據。

道瓊工業指數上揚428點，漲幅0.74%。標普500指數上漲0.55%，那斯達克100指數小漲0.64%。不過費城半導體指數下跌約2%，台積電ADR也跌約1.5%。

Snowflake股價盤前大漲20%，因為公司公布第二季獲利與營收均優於預期，並給出強勁的展望。相較之下，博通（Broadcom）股價下挫近5%，因投資人對公司本季財測感到失望。

指標性的10年期美國公債殖利率最新數據約在4.75%。聯準會理事沃勒表示，除非即將公布的通膨數據出現意外，否則他「傾向支持」維持利率不變，美債殖利率聞訊回落。10年期美債殖利率周三曾觸及2023年11月以來最高點。

根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨交易員押注聯準會將在幾周後升息的機率，在沃勒發言後54.6%，低於一天前的63.2%。

沃勒發表談話之前，美債殖利率周四就已承受壓力，因日圓兌美元持續走強。日圓最新上漲逾1%，報156.1日圓兌1美元。分析師表示，日圓持續升值將消除全球殖利率的上行壓力，解開許多壓抑股市的疑慮。

油價周四持續攀升，西德州中級原油上漲1%，報每桶約92美元；布蘭特原油上漲不到1%，突破每桶96美元。

道瓊 Fed 升息

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