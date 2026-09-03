美國財政部儼然已成「影子央行」 市場穩定性面臨更大風險

總經策略師懷特（Simon White）撰文指出，美國財政部日益偏好透過國庫券籌資，使其角色日益接近實質的央行貨幣發行者，也讓整個國家的資產負債表對隔夜利率更加敏感，並使市場穩定性以及股票和債券的實質報酬面臨更大風險。

懷特說，美國財政部正逐步侵犯聯準會（Fed）的管轄範圍，除了發行接近央行貨幣代替品的債券，也進行類似貨幣政策和金融穩定工具的操作。這些動作甚至還凌駕於Fed之上。

財政部已明確表示，希望限制長期債券發行規模的擴大，並讓國庫券承擔更多融資需求的變化。國庫券目前占美國未償還債券的22.7%，超過財政部非正式設定上限的20%。若剔除Fed持有的國庫券，比率更達到24.1%。

從財政部的角度，擴大發行國庫券是個好主意，原因包括可吸引到大量偏好短天期債券的資金、短期殖利率通常低於長期殖利率、對支撐風險資產和經濟支出的銀行存款影響較小，以及可避免公開的金融抑制（雖然財政部擴大買回公債已顯然在朝這個方向）。

但懷特認為，對其它市場參與者來說，這個做法並不理想。財政部若愈來愈像一家平行存在的央行，將可能加劇金融不穩定，因為這將削弱Fed的獨立性，並使美國的資產負債表高度受到政策利率的影響。

政府本質上就具有通膨傾向，因為可以恣意借錢灑幣來吸引選民的誘惑太大。這導致了現代央行的核心邏輯是，透過管控貨幣供應紀律來抑制通膨。

但發行愈多類似央行貨幣的債券，愈會導致結構性通膨，因為這雖然實質增加了流動性，但也限制了Fed在不得罪財政部的情況下採取更多舉措的能力。

例如若Fed想升息，由於有愈來愈高比率的政府負債看的是短期利率，這麼做將立即導致政府財政緊縮，因此Fed將會面臨到暫時不要收緊的政治壓力。久而久之，Fed將可能無法再制定最適政策，來達成其通膨目標。

歷史經驗顯示，在結構性通膨出現前，往往國庫券占未償還債券比率會先上升。

此外，隨著新增供應導致國庫券價格下跌，貨幣市場資金將可能從附買回市場轉進國庫券，增加短期融資市場緊俏的風險，尤其是在像現在準備金加附賣回（RRP）工具規模占國內生產毛額（GDP）比率相對低的時候。

財政部也將變得對短期融資環境更加敏感，因其必須更頻繁進行大規模拍賣，通膨的上升也將更快反映在借款利率和利息支出。

這些因素都將增加政府融資結構的風險。儘管財政部正在減少發行長期債券，但如果期限溢價上升得夠多，財政部最終仍可需要支付更多。

隨著國庫券占比增加，政策利率將不再只是貨幣政策的基礎，也將成為財政政策的關鍵。但問題是，要找到一個能同時滿足Fed通膨和金融穩定目標、並又能讓政府借款不會導致通膨和金融不穩定的利率，那幾乎是不可能的任務。