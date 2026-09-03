歐盟AI法規面臨競爭與企業出走壓力 智庫籲重審標準

歐盟的人工智慧法案分階段施行，智庫學者指出，面對美國的競爭壓力、企業出走的風險，歐盟推動法規簡化與放寬，在科技創新與監管之間如何取得平衡是一大挑戰；AI技術革新速度快，當前法案部分風險標準可能已經不適用，歐盟應該重新審視。

歐盟的人工智慧法案（AI Act）於2024年8月立法生效後，設定6個月到36個月不等的過渡期，分階段施行相關條文與規範。今年8月2日進入新階段，對於生成式AI採取更嚴格的規範，要求企業須確保旗下聊天機器人等AI系統能夠明確向使用者表明自己是AI；使用AI生成的圖片或文字時，也須明確標示。

歐盟執委會也公布簽署「人工智慧生成內容透明度實務守則」的名單，共有超過180個機構簽署，承諾具體落實AI生成內容的透明度規範。

然而在實務上，這樣的規範讓許多企業感到難以落實，更擔心過度監管將使歐洲在AI競賽上持續落後美國，而且距離越來越遠。

針對人工智慧法案對於歐洲AI發展所造成的影響，智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）資深研究員馬丹斯（Bertin Martens）與馬里尼耶洛（Mario Mariniello）接受中央社訪問，從實務執行、技術演進與產業競爭等面向，分析歐洲面臨的困境。

馬丹斯指出，過往歐盟所有的重大法規都會經歷不確定時期，例如一般資料保護規則（GDPR）、數位市場法（DMA），如今也將在人工智慧法案中看到同樣的情況。

他以風險門檻為例，當時法案明定訓練的運算量超過10的25次方FLOPs（每秒執行浮點運算次數）即視為具有系統性風險，但未來幾年將有數百個AI模型突破這個門檻，目前並不知道歐盟AI辦公室與執委會要如何監管。

「6個月前有效的事情，到今天可能已經不適用了，而法規無法跟上變化的速度」，馬丹斯指出，這些標準是在3年前訂立的，當時的人們認為這就是正確的方向，然而技術正在快速演進和變化，因此必須重新審視這一點。

馬丹斯指出，由於歐洲缺乏足夠的運算基礎設施與數據中心容量，加上嚴格的規範、版權與審核機制高度不確定，目前已經看到部分的歐洲頂尖新創企業「出走」，雖然總部仍設在歐洲，但是實際上在美國訓練AI模型。

他分析，如此一來可以使用美國的運算基礎設施，同時避開歐洲諸多法律規範的不確定性。避開多久尚不確定，但至少目前可以這麼做。

面對落後所帶來的焦慮感，歐盟嘗試透過「簡化議程」化解，但馬里尼耶洛警告，這項舉措本質上可能讓歐盟陷入兩頭落空的局面。

他認為，人工智慧法案確實存在一些問題，然而推動這部法案的初衷是好的，而且AI確實應該被監管。現在嘗試透過放寬監管，實際上並沒有修正問題，反而削弱了法案的效力，使其變成一個不完整的工具。

馬里尼耶洛認為，即便放寬監管也無法趕上美國，法案的規範也難奏效，最終落得兩頭落空的結果。

此外，馬里尼耶洛也提到，對於企業而言，包含合規標準在內的不確定性是遠比監管更加嚴重的難題。

對於歐盟人工智慧法案造成監管與創新之間衝突的批評，標準化專家也有其看法。

歐洲標準化組織人工智慧聯合技術委員會（CEN-CENELEC JTC 21）主席哈倫斯勒本（SebastianHallensleben）2日出席「人工智慧監管是否能在降低危害與激勵創新之間取得平衡」研討會時表示，監管與創新兩者之間並不必然是零和賽局。

他說明，監管確實會阻礙某些領域的創新，但也會引導原本投入那些領域的資本、人力轉移至其他領域。因此監管是間接促進並釋放資源，重新導向至其他領域促成創新，但前提是監管規範本身必須盡可能清楚、簡潔。

即便目前人工智慧法案確實對於企業的決策與避險造成影響，然而馬里尼耶洛仍然樂觀地認為未來會出現類似「布魯塞爾效應」的情形，因為歐洲依然擁有龐大的市場影響力與話語權，任何企業都會想在這個市場佔有一席之地，因此最終仍會妥協並調整核心AI模型以符合歐盟的規範。

法案於8月2日進入新階段後，歐盟執委會9月1日也證實已經針對約30家人工智慧企業發出索取資訊的要求，並強調這僅是初步的執法程序，將持續與所有企業對話。