玻利維亞燃料危機未解 國營石油公司遭臨時接管

玻利維亞今天宣布，在供應危機嚴峻下，燃料進口和配銷出現問題，政府已下令臨時接管國營石油公司YPFB。

法新社報導，在玻利維亞，駕駛爭搶稀缺燃料大排長龍，已成常見景象。總統巴斯（Rodrigo Paz）去年11月上任時承諾終結數十年來最嚴重的經濟危機，然而至今未見成效。

玻利維亞政府昨天以「非常規、透明且臨時性的方式」下令接管國營石油公司YPFB，以「維護國家利益」。接管期間最長可能持續180天，目的在評估玻利維亞當前的燃料進口及配銷體系。

玻利維亞政府為了打擊據稱加劇燃料短缺的跨國走私行為，上週將柴油價格由每公升9.80玻利維亞幣（約0.80美元）調升至每公升18玻利維亞幣（約1.5美元）。對此感到不滿的農民封鎖了東北部貝尼省（Beni）和經濟重鎮聖克魯斯（Santa Cruz）的道路。

巴斯主導的挽救經濟措施，包含去年12月取消燃料補貼，導致物價翻倍，在部分族群中引發不滿。

然而，取消燃料補貼並未兌現巴斯所承諾的「結束加油站排隊」目標，反而使玻利維亞外匯存底大幅減少。巴斯目前正與國際放款機構就數十億美元的紓困方案進行磋商。