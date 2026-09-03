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川普暗示對伊朗戰事不會持續太久 油價回跌、亞股走勢不一
美國總統川普暗示美軍對伊朗最新空襲行動不會持續太久後，國際油價聞訊回跌，股債市也暫時獲得喘息機會。亞洲股市今天走勢不一。
法新社報導，這項消息帶動多數股市上揚，並舒緩債券殖利率壓力，為市場帶來亟需的喘息機會；日圓匯價今天大幅走強，延續昨天的升值走勢，引發市場憂心當局恐再度干預的疑慮。
美國總統川普昨天在被媒體問到轟炸行動會持續多久時，他回答：「我想不會太久。」
同時，美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員指出，美軍護送40艘載有1800萬桶原油的商船通過該海峽，創下戰時新高紀錄。
國際油價今天聞訊回跌。美國10年期公債殖利率與日本10年期公債殖利率雙雙下滑。
華爾街股市昨天收漲，亞股今天早盤隨美股漲勢上揚，但午盤後投資人轉趨謹慎，亞股收盤表現不一。
首爾、雪梨、馬尼拉和雅加達股市皆收漲；東京、香港、威靈頓和台北股市都收跌。新加坡和上海股市則以近乎持平作收。
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