跌20%就叫熊市？AI燃起的股市熱潮 讓傳統定義失靈

華爾街傳統上將主要指數下跌20%稱為熊市。如果主要指數幾乎每天都出現大幅上漲與下跌，而且時間區間拉長到今年以來，仍呈現上漲的話，又該怎麼稱呼呢？

市場一會兒狂噴，一會兒又劇烈拋售，正在挑戰「熊市」、「牛市」這些大家熟悉術語的界限。有人質疑，當科技指數因AI題材火熱但同時又持續劇烈震盪時，「熊市」這個詞是否真能適用相關市況。

以傳統標準來看，彙集晶片股的費城半導體指數，以及科技股權重高的南韓股市KOSPI指數，都在7月進入熊市。可是即便跌至低點，這兩項指數今年迄今仍分別上漲46%和25%，因為過去一年它們擁有三位數漲幅。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克認為，費半和KOSPI這種曾經出現狂漲的指數，並不適用熊市傳統上代表的意義。

可是熊市的標籤，會形塑投資人如何看待拋售的嚴重性，也一直是市場用來區分例行回檔或是基本面出現長期轉變的重要指標。

考量到AI熱潮的潛在助力，如果傳統市場標籤向投資人發出錯誤的賣出訊號，他們可能錯失上漲行情。路透指出，費半和KOSPI事實上進入傳統定義的熊市區域後，都已反彈；這代表在殺低時賣股的投資人，錯過了近期的上漲。

從基本面看，LSEG彙整的數據顯示，標普500半導體與設備產業成分股，今年的獲利預期至少成長114.7%。

什麼才是取代傳統「熊市」定義的更好方式？目前並沒有共識。路透訪問十多位分析師，有人認為，新的衡量方式應該考量跌勢持續的時間、底層波動性、總體經濟走向等。其他如移動平均線（MA）、斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）也可用來指導投資部位配置。

移動平均線，是追蹤一段期間內的平均價格走勢。斐波那契回撤，則是用於辨識股價下跌或許放緩或反轉的可能水準。

TradeStation全球市場策略主管羅素說：「熊市需要持續數周或數月，才能確認。市場更深層、結構性的力量需要呈現負面，熊市才算是真正存在，例如，高利率以及經濟已經達到高峰。」

索斯尼克的看法是，指數跌幅至少必須超過其一年期歷史波動率的年化數值，才能被視為熊市。按照他主張的標準，費半必須下跌超過44%，才能算是熊市。

投資專家們提到這麼多定義真正熊市應該參考的數值，可見要給熊市新定義，一定不會是傳統的「下跌20%」那麼簡潔。他們或許更依賴經驗，而不是任何固定門檻。Themis Trading股票交易共同主管薩魯齊就說：「對我們這些在市場上待很久的人來說，這比較是一種『感覺』。」