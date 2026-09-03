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美財長施壓日相財政、金融政策 憂日本利率上升波及美國

中央社／ 艾西維爾3日綜合外電報導
儘管日美曾聯手協調干預匯市，日圓仍再次走貶。 路透
儘管日美曾聯手協調干預匯市，日圓仍再次走貶。 路透

美國財長貝森特在9月1日G20會議閉幕後，表示「日本財政、金融政策方面可以退一步」。外界認為，這番言論是出於對日本長期利率上升、進而波及美國長期利率的擔憂。

日本「讀賣新聞」報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在20國集團（G20）財政部長及中央銀行總裁會後記者會上，公開對高市早苗的財政、金融政策提出批評。此外，在G20會議期間，貝森特也屢次發表類似言論。

貝森特在同場記者會上提及安倍經濟學，指出這是一種以金融寬鬆與積極財政為導向、具有「再通膨」（Reflation）色彩的政策，並肯定其在擺脫通縮方面取得的成果。然而他也指出，「應該停止再通膨政策」，強調日本必須思考再通膨會帶來的後果。

報導分析，這項發言可能是考慮到財政惡化的擔憂加劇了日本長期利率的上行壓力，儘管日美曾聯手協調干預匯市，日圓仍再次走貶。在美國，長期利率也受到影響而上升，局勢恐怕會波及極易引發民眾不滿的住宅貸款利率。

也有觀點認為，這一連串發言僅是再次展現貝森特的一貫立場。據「紐約時報」報導，貝森特今年5月訪日與日本財長片山皋月共進晚餐時，就曾對高市早苗的經濟政策表達不滿。

「紐約時報」報導指出，貝森特主張高市早苗一方面推動財政擴張，另一方面卻要求日銀維持低利率政策，他當時甚至質問片山皋月：「為何日本央行沒有獨立性？」

這次貝森特選擇在記者會等公開場合「開口施壓」，被認為是因為他對日本財政政策及其副作用的疑慮進一步加深。

面對貝森特的發言，日本方面則維持謹慎措辭。片山皋月於1日的記者會上，針對8月31日的日美財長會談內容說明，已向美方傳達「高市政府將兼顧強勁經濟實現與財政永續性」的方針，並稱「得到了極大的共鳴」。此舉讓雙方在認識上的差異更為顯著。

報導點出，若未來外匯與債券市場走勢出現變化，貝森特可能持續對日本提出批評，直到10月下一屆G20會議。

利率 財政 日本

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