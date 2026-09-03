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日圓兌美元躍升逾1% 延續反彈走勢
日圓兌美元昨天一度急升，引發外界質疑當局可能干預匯市後，日圓今天延續昨日走勢、躍升逾1%。
法新社報導，截至格林威治標準時間7時（台灣時間下午3時）左右，日圓兌1美元報158.12日圓，稍早報價為159.91日圓。
日圓昨天急升，引發外界揣測東京可能介入以支撐日圓匯價。日本央行日本銀行（BOJ）決策委員會一名成員稍早暗示說，官員預計於本月稍後舉行的會議中決議升息，幅度可能超過市場預估的25個基點，甚至下次會議可能也是，這番言論助長日圓升勢。
日銀預計9月17日至18日召開金融政策決定會議。
日銀總裁植田和男在美國參加20國集團（G20）財長與中央銀行總裁會議後，昨天在記者會提到升息時表示，「包含下次的金融政策決定會議在內，盼藉每次會議充分討論」。
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