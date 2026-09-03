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搶先Waymo！Wayve攜Uber進軍倫敦自駕計程車市場
Uber與英國自駕車技術新創公司Wayve今天在倫敦推出商業自動駕駛計程車服務，不過目前乘客搭乘時，駕駛座仍會有一名人類安全監督員。
Uber產品主管李溫蒂（Wendy Lee，音譯）告訴法新社，這項服務將「分階段部署」，因此初期規模較小，自駕計程車數量「約為數十輛」。
這項服務使Wayve成為首家在倫敦向大眾推出自駕計程車服務的公司，領先競爭對手、谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的Waymo，以及與Lyft合作的中國百度。
美國與中國目前皆已在多座主要城市推出自駕計程車服務，倫敦則是繼克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）之後，第2座提供這類服務的歐洲城市。
克羅埃西亞新創公司Verne攜手中國自動駕駛業者小馬智行（Pony.ai），在薩格勒布推出商業自駕計程車服務，車內同樣配有安全監督員
法新社記者昨天在倫敦看到一名人員在大笨鐘（Big Ben）附近的十字路口短暫接手車輛控制，Wayve業務開發主管費雪（Kaity Fischer）說，「這正是我們一開始讓監督員坐在駕駛座的原因，目的就是要確保乘客安全」。
目前尚不清楚Uber和Wayve何時會推出完全自動駕駛計程車，兩家公司皆無法提供確切日期。
費雪表示，Wayve下一步計劃將服務拓展至東京，之後再與Uber合作進入另外10座城市。
Waymo則說，公司計劃在今年底前推出「駕駛座無人」的載客車輛，但仍須取得政府批准。
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