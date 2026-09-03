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整理包／全球公債殖利率為何同步竄升？四大推力曝光 戰爭居首

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗戰事推升能源價格與通膨疑慮，成為近期全球公債殖利率攀升的頭號推力。圖為一名女子走過船艦壁畫前。法新社
伊朗戰事推升能源價格與通膨疑慮，成為近期全球公債殖利率攀升的頭號推力。圖為一名女子走過船艦壁畫前。法新社

全球債市9月才過兩個交易日就劇烈震盪，美國10年期公債殖利率升至約4.8%，創2023年以來最高；日本與英國30年期公債殖利率也分別衝上1996年、1998年以來高點。全球公債殖利率為何同步竄升？以下整理四大推力，以及投資人須留意的市場警戒線。

一、能源漲價點燃通膨疑慮

伊朗戰事與烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，推升油價與柴油價格。Bespoke共同創辦人希基（Paul Hickey）警告，若油價月中仍在每桶90美元附近，9月可能升息。

二、債務膨脹加深財政疑慮

美國政府債務總額突破40兆美元，財政部擬加倍回購長債，遭市場人士批評治標不治本，未觸及赤字根源。英國公債殖利率飆升，正迫使政府設法減債；日本的減稅辯論則可能減少政府收入，削弱財政體質。

三、期限溢價持續攀升

期限溢價是投資人持有長債所要求的額外報酬。伊朗戰爭爆發後，美債期限溢價明顯上升，歐洲與日本的期限溢價又高於美國，顯示市場對它們的疑慮更深。

四、聯準會政策增添不確定性

聯準會主席華許不再提供前瞻指引。摩根資產管理全球首席策略師凱利（David Kelly）認為，市場計入聯準會風險溢價。10年期美債殖利率若升抵5%，恐排擠股市資金；30年期房貸利率已升至6.89%。

五、高殖利率拉響市場警報

10年期美債殖利率若升至5%，可能排擠股市資金；30年期房貸利率已升至6.89%。華頓商學院經濟學家伊爾艾朗(Mohamed El-Erian)警告，高殖利率維持愈久，愈可能轉為信用風險。

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