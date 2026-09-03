整理包／全球公債殖利率為何同步竄升？四大推力曝光 戰爭居首

英國消費者權益組織Which?表示，他們早前成功在酒店預訂網站Booking.com上建立一個有關唐寧街10號（英國首相官邸）的虛假房源。該組織指出，他們的研究人員其後成功預訂虛假的首相官邸住宿，並留下一條虛假評論，將與「捕鼠高手」賴瑞（Larry the cat）玩耍列為這次留宿的亮點。該組織稱，儘管有明顯的虛假跡象，Booking.com卻在房源上傳兩個月後才刪除，證明其系統有漏洞。

2026-09-03 08:47