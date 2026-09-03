Uber大砍3300人！疫情後最大規模裁員 重金押寶自駕計程車

出行與配送服務共享平台Uber計劃裁員3300人，將是自新冠疫情以來規模最大的一波裁員。Uber正大舉精簡管理層級，將數以十億計美元資金轉投入自駕計程車（Robotaxi）業務。

英國「金融時報」指出，Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）表示，這波裁員約佔正職員工總數的10%，目的是降低全公司的營運「複雜度」，並省下資金以支應各項長期投資。

Uber當前正值內外挑戰夾擊。一是谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的Waymo等自駕車業者帶來的競爭日益激烈，另一方面Uber自身的外送業務也面臨成長瓶頸。Uber股價今年以來已下跌7%。

花旗集團（Citi）指出，這波裁員估計每年將為Uber省下約8.25億美元，預計公司會把更多資源轉投至自駕計程車等關鍵專案。花旗分析師喬西（RonaldJosey）說：「之所以現在裁員，至少部分原因應是Uber投資人工智慧（AI）後，效率提升帶來的結果。」

縮減人力的同時，Uber也宣示將投入超過100億美元拓展自動駕駛車隊網絡。Uber憑藉超過2億活躍用戶的基礎，自認將在自駕車商用化的激烈競爭擁有核心優勢。

Uber計劃今年在至少15座城市推出自駕計程車服務，與 Waymo及馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）在各大主要市場正面對決。

外送業務方面，Uber Eats雖在英、法、德等地斬獲更多市占，但在美國本土卻節節敗退，輸給最大競爭對手 DoorDash。市場研究機構YipitData指出，DoorDash在美國的市占率已擴大至約64%，創下新冠疫情結束以來最高；相比之下Uber在美市占僅剩31%。

Uber總裁麥唐納（Andrew Macdonald）目前暫時代管外送業務。他正著手推動組織重整，已開始合併快遞、餐飲合作與生鮮零售業務的跨部門營運團隊。

Uber說明，這次裁員將削減全公司20%的管理職位，包括裁撤數百個職位及縮減部分主管的下屬編制。公司強調，這波裁員在公司不同資歷層級間的分布「相當平均」。

柯霍斯洛夏西也提到，Uber將把僅有1至2名成員的「微型團隊」數量減半，同時減少組織架構中位於他本人以下7個層級的員工人數。

此外，Uber全面要求員工回歸實體辦公，將全遠距工作的員工比例壓低至全體人力的約1%。公司將嚴格落實辦公規範，要求員工每週至少3天進辦公室工作。