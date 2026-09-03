市調機構Omdia：印度成為iPhone 第四大市場

市調機構Omdia表示，2026年第2季印度成為全球第四大iPhone市場。報導指出，第2季全球iPhone總出貨量為5,512萬支，其中印度市場出貨了345萬支，占全球總出貨量6.25%；而在印度智慧手機市場中，蘋果市占率達10%。

至於美國第2季以1,761萬支iPhone出貨量居冠，約是印度的5倍，占蘋果全球總出貨量31.9%；中國大陸以1,243萬支iPhone出貨量緊隨其後，約為印度的3.6倍；日本則以450萬支出貨量排名第三，占全球iPhone出貨量8.16%。

Omdia首席分析師Sanyam Chaurasia表示，印度或許能在第3季躋身為第三名，因第3季適逢印度的節日季，但要保持穩定增長仍需要時間。