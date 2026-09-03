聽新聞
0:00 / 0:00
市調機構Omdia：印度成為iPhone 第四大市場
市調機構Omdia表示，2026年第2季印度成為全球第四大iPhone市場。報導指出，第2季全球iPhone總出貨量為5,512萬支，其中印度市場出貨了345萬支，占全球總出貨量6.25%；而在印度智慧手機市場中，蘋果市占率達10%。
至於美國第2季以1,761萬支iPhone出貨量居冠，約是印度的5倍，占蘋果全球總出貨量31.9%；中國大陸以1,243萬支iPhone出貨量緊隨其後，約為印度的3.6倍；日本則以450萬支出貨量排名第三，占全球iPhone出貨量8.16%。
Omdia首席分析師Sanyam Chaurasia表示，印度或許能在第3季躋身為第三名，因第3季適逢印度的節日季，但要保持穩定增長仍需要時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。