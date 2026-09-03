快訊

翻譯疑外洩五熊判決結果 網友看了大怒「判太輕了吧」

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

美法官判決Google免分拆廣告業務 專家：「解體」科技巨擘時代結束

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國一名聯邦法官2日判決，Google不須分拆數位廣告業務的關鍵環節。路透
美國一名聯邦法官2日判決，Google不須分拆數位廣告業務的關鍵環節。路透

美國一名聯邦法官2日判決，Google不須分拆數位廣告業務的關鍵環節，但Google必須採取救濟措施，讓其廣告科技工具與同業相容，為法院第二度駁回司法部希望分拆Google母公司Alphabet的努力，使Google過去20年來面臨的美國反托辣斯風險大致告一段落，象徵Google的重大勝利。

美國聯邦法官布林克瑪（Leonie Brinkema）在去年4月判決Google非法壟斷向網站投放廣告的複雜線上廣告市場後，今年9月2日發布判決內容以及一份簡短命令，否決司法部希望強迫Google出售數位廣告交易機制「AdX」的請求，而是命令Google調整行為，但未描述要求的行為內容，布林克瑪將在本月稍後發布。

布林克瑪的完整意見書將被密封兩周，並且命令兩造在這段期間商談救濟內容，若雙方未能化解歧見，能納入各自提案，兩造在商談時也能審閱完整意見書。

這也象徵華府企圖抑制科技巨擘影響力的努力，遭遇最新打擊。美國司法部表示，正在評估下一步行動，但樂見法院命令Google採取救濟措施。Google監管事務副總裁馬爾霍蘭（Lee-Anne Mulholland）則表示，樂見法官駁回司法部要求分拆的請求。

最新判決顯示，美國法官認為要求分拆企業的救濟措施過於激進。聯邦法官梅塔（Amit Mehta）之前也判決Google壟斷搜尋引擎市場，但不必出售Chrome瀏覽器與Android作業系統事業，而是須採取行為救濟，例如加強共享搜尋數據，並禁止獨家通路合約。

布林克瑪和梅塔都點出要分拆這種大型企業的實務困難，並且擔心在Google提起上訴多年後，科技可能早已改變，特別是人工智慧（AI）正在撼動整體科技業。

美國華府一位聯邦法官去年也駁回聯邦貿易委員會（FTC）希望強迫Meta出售Instagram與WhatsApp的請求。Forrester首席分析師賴尼奇（音譯，Nikhil Lai）表示，「我認為這將是美國試圖分拆複雜系統時代的結束」，「即便法院認定行為反競爭，仍對分拆這些複雜科技體系，感到猶豫」。

反壟斷運動人士則批評最新判決只是「紙老虎」。美國經濟自由計畫（AELP）分析師團隊主管基葛爾（Laurel Kilgour）認為，法官雖判決Google壟斷市場，卻未觸及該公司非法取得的收益，也保持整體商業王國完整，「若沒有結構性的救濟措施，反托辣斯判決只是略微造成不便的路障」。

Google 廣告 法官

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美各州若未通報非法移民 司法部揚言停發補助

Google宣布加碼台灣AI基礎建設布局 將擴建士林研發中心60%辦公空間

Google喊與台灣強化合作 首席技術長強調全球算力需求無上限

SEMICON／Google擴建基地 技術長談認購聯發科：投資優秀公司的機會

相關新聞

整理包／全球公債殖利率為何同步竄升？四大推力曝光 戰爭居首

全球債市9月才過兩個交易日就劇烈震盪，美國10年期公債殖利率升至約4.8%，創2023年以來最高；日本與英國30年期公債殖利率也分別衝上1996年、1998年以來高點。全球公債殖利率為何同步竄升？以下整理四大推力，以及投資人須留意的市場警戒線。

AI吃電太兇又缺錢擴電網 韓電傳找三星、SK海力士預繳150億美元電費

南韓半導體和人工智慧（AI）用電需求急增，電網建設資金卻跟不上。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）正和三星電子、SK海力士商談電費預繳方案，希望由兩大晶片業者提前支付未來數年電費，籌措興建半導體聚落輸電網和變電設施所需資金，同時確保新廠能及時取得電力。

好市多熱門商品突然消失！不是賣不好 外媒揭下架關鍵

好市多（Costco）商品總讓人有種「遇到了就別錯過」的感覺，今天還在貨架上的商品，可能過一陣子就不見蹤影。這種「昨日熱門、今日下架」的情況，對習慣固定回購的會員而言難免失望。但外媒指出，頻繁調整商品組合，其實正是好市多維持營運效率與會員黏著的重要做法。

Booking.com爆漏洞！「唐寧街10號」竟遭上架供預訂 還稱可以跟賴瑞貓玩

英國消費者權益組織Which?表示，他們早前成功在酒店預訂網站Booking.com上建立一個有關唐寧街10號（英國首相官邸）的虛假房源。該組織指出，他們的研究人員其後成功預訂虛假的首相官邸住宿，並留下一條虛假評論，將與「捕鼠高手」賴瑞（Larry the cat）玩耍列為這次留宿的亮點。該組織稱，儘管有明顯的虛假跡象，Booking.com卻在房源上傳兩個月後才刪除，證明其系統有漏洞。

Uber大砍3300人！疫情後最大規模裁員 重金押寶自駕計程車

出行與配送服務共享平台Uber計劃裁員3300人，將是自新冠疫情以來規模最大的一波裁員。Uber正大舉精簡管理層級，將數...

卡尼籲促華府官員「停止玩哏」 美加貿易談判或可重啟

美國與加拿大貿易談判8月21日破裂，美方隨後加徵關稅，加拿大對美報復性關稅8日也將生效。加拿大總理卡尼(Mark Carney)指責川普政府態度輕侮，敦促華府官員「認真起來」，則美加貿易談判可以重啟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。