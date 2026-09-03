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亞伯接棒續押日本 波克夏對五大商社不只將長抱數十年且還會加碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞伯表示，日本商社也正在替波克夏「尋找可以收購的公司」。路透
亞伯表示，日本商社也正在替波克夏「尋找可以收購的公司」。路透

波克夏公司（Berkshire Hathaway）新任執行長亞伯接棒巴菲特後，明確表態將延續對日本五大商社的長期押注，不僅打算持有數十年，還可能繼續加碼，並攜手商社在全球尋找投資及併購機會。儘管日本10年期公債殖利率升破3%、創30年新高，他也認為不足以動搖這項投資。

亞伯周三接受CNBC訪問時說，五大商社是波克夏「打算持有數十年的長期投資」，雙方也已建立深厚關係，正尋找日本及海外其他合作機會。他另接受日本經濟新聞訪問時也說：「我們的目標是繼續提高持股。」

這消息激勵商社股周四全面大漲。三菱商事一度漲4.8%，住友商事、三井物產、伊藤忠商事和丸紅也都漲逾3%。

波克夏2020年前後開始投資五大商社，最初各持股約5%，如今均已超過10%。當初波克夏曾承諾持股不會達兩位數，但亞伯說，投資六年後已取得五家公司同意，可以持有逾10%股權。

亞伯接任執行長後首度訪問東京，除了和五大商社主管會面，也拜會波克夏持股約2.5%的東京海上控股。五大商社還向波克夏提出具體共同投資標的。

亞伯說，商社也正在替波克夏「尋找可以收購的公司」。由於商社接觸的企業範圍更廣，也熟悉經營團隊，有助波克夏判斷管理品質及投資價值。雙方關係因此已從單純持股，逐漸走向共同投資和併購。

日本殖利率急升也沒有改變他的看法。日本10年期公債殖利率本周升破3%，創30年新高，但亞伯說，五大商社「沒有一家把這視為眼前根本性的挑戰」，而且和其他主要市場相比，日本利率仍相對溫和。波克夏也仍會視需要發行日圓債券籌資。

亞伯也告訴日經新聞：「我們自己對日本可能存在的投資機會也有很多構想。我們相當看好這裡一些真正高品質的企業，相信五年、十年後仍能維持強健的事業。我們一直都在評估、尋找這些機會。」

波克夏 日本 巴菲特

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