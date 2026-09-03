美對無人機課最高100%關稅 降低對中供應鏈依賴

美國對無人機及特定零組件課徵最高100%新關稅今天正式生效，白宮表示，此舉是為了降低對中國主導無人機產業供應鏈的依賴。

法新社報導，美國總統川普8月簽署行政命令，宣布相關關稅措施，白宮當時指出，進口無人機和其零組件構成「國安威脅」，這項命令也是為了強化美國國內供應鏈。

白宮表示，對國家安全「尤其敏感」的無人機類型，包括重量超過25公斤或具備熱成像功能的系統，將課徵100%關稅，較小型無人機則適用25%關稅。

部分被認定「非特別敏感」的無人機零組件也將被課徵關稅，但相關措施要到明年2月9日才生效。

川普公布新關稅計畫後，中國隨即表達反對立場，敦促華府撤回相關措施。中國商務部發言人表示，這些關稅將「擾亂全球無人機供應鏈，進一步破壞公平且具競爭力的市場環境」。

根據多項研究，2006年成立的中國無人機製造商大疆創新（DJI）近年已占據全球無人機市場超過2/3份額。

但自2022年起，大疆創新就被美國列入與中國軍方有關的企業黑名單，並受到取得美國科技的限制。

大疆創新持續提起訴訟，要求從這份名單中除名。