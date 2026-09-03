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日圓連兩日升值！是直接干預還是匯率詢價？分析師這樣看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日圓兌美元突然急升，引發市場揣測當局是否正透過匯率詢價釋放訊號。路透
日圓兌美元突然急升，引發市場揣測當局是否正透過匯率詢價釋放訊號。路透

日圓兌美元大幅走升，交易員懷疑日本當局是否在聯繫銀行進行「匯率詢價」，並高度警惕是否將採取進一步行動支撐日圓。日圓兌美元匯價繼台北時間昨晚9時左右急升至158.22後，今日再向上攀，一度升值0.68%至157.63。

策略師指出，此次波動的幅度小於過去官方入市干預的情況。道明證券駐紐約策略師Howard Du就對今天稍早「日圓走勢可能是受到干預推動」的說法，抱持懷疑態度。他說：「與過去幾次匯率詢價時期相比，這次波動幅度較小。」

此前，美日聯手支撐日圓，推動日圓從近1美元兌164日圓的低點反彈約5%。雙方官員表示，如有必要，會採取進一步聯合行動。

直接入市干預並不是當局能支撐日圓的唯一方式。今年1月，紐約聯準銀行曾聯繫金融機構詢問日圓匯率，日圓當時一度急升1.75%。華爾街策略師和交易員當時認為，這可能是在為後續干預行動做準備。

日本財務省資料顯示，東京過去一個月動用了創紀錄的964億美元支撐日圓。宏利投資管理多元資產解決方案及全球股票投資長Nathan Thooft表示，不管是真的入市干預，還是只透過匯率詢價進行口頭干預，市場持倉都已變得很敏感。

他說，「市場接收到了當局希望日圓走強的訊號」，不過，從基本面來看，很難說這波升勢能否持續。

在這波日圓升勢之前，日本央行立場最鷹派的審議委員之一高田創表示，不排除升息幅度超出常規，也不排除連續升息。他的談話進一步推升升息預期。隔夜指數交換市場目前已完全反映日本央行9月升息1碼，但升息2碼的可能性仍低。

日圓 匯率 分析師

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