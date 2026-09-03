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好市多熱門商品突然消失！不是賣不好 外媒揭下架關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒指出，好市多透過嚴格控管品項、採購成本與商品價值，既維持價格競爭力，也打造會員持續「尋寶」的購物體驗。美聯社
外媒指出，好市多透過嚴格控管品項、採購成本與商品價值，既維持價格競爭力，也打造會員持續「尋寶」的購物體驗。美聯社

好市多（Costco）商品總讓人有種「遇到了就別錯過」的感覺，今天還在貨架上的商品，可能過一陣子就不見蹤影。這種「昨日熱門、今日下架」的情況，對習慣固定回購的會員而言難免失望。但外媒指出，頻繁調整商品組合，其實正是好市多維持營運效率與會員黏著的重要做法。

根據「TheStreet」報導，相較一般超市約有3萬種商品，好市多倉儲式賣場通常僅維持約4,000種。透過縮減品項，公司得以集中採購、放大採購量，並藉此向供應商爭取更好的價格，再快速完成商品周轉。品項不斷更替，也讓會員每次走進賣場，都可能遇到新商品，形成好市多特有的「尋寶」消費體驗。

商品是否留在貨架上，價格與價值是重要考量。好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）曾表示，新推出的科克蘭（Kirkland）商品，目標是相較於同類全國性品牌，至少提供20%的價值優勢。因此，即使商品已經累積一批忠實顧客，只要原料成本上升、品質難以維持，或價格優勢不再，好市多仍可能選擇停售。

近年已有不少熱門商品因此退場。知名的科克蘭半甜巧克力豆，4.5磅包裝曾在2024年因可可價格飆升而從賣場消失，近期部分倉庫才重新出現；科克蘭豆漿則因銷售疲弱，在2025年停止販售。熟食區同樣不例外，經典組合披薩在疫情期間被撤下，吉拿棒也遭雙倍巧克力碎片餅乾取代。

對消費者而言，這套模式意味著喜歡的商品未必能長久相伴；但對好市多而言，持續淘汰、補進商品，既能控制庫存與成本，也讓會員始終保有再次進場「挖寶」的理由。

好市多 下架

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