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美能源巨擘進軍委內瑞拉 簽署數十億美元協議

中央社／ 卡拉卡斯2日綜合外電報導

美國能源企業今天與委內瑞拉簽署一系列規模數十億美元的協議。幾天前，這個南美國家剛同意讓美國掌控境內龐大石油儲量的絕大部分。

法新社報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）前往委國首都卡拉卡斯（Caracas）監督簽署這些價值「數百億美元投資」的協議，這被視為華府取得委內瑞拉650億桶石油儲量過半控制權的回報。

萊特表示，委內瑞拉與美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）、奇異公司（General Electric）旗下的奇異維諾瓦（GE Vernova），以及義大利埃尼集團（ENI）簽署的協議，對委內瑞拉「啟動這場和平、機會與繁榮的巨輪至關重要」。

萊特在委國臨時總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）陪同下發言指出，大幅提高能源產量是「轉變委內瑞拉的催化劑」，也能「改善美國人、整個西半球以及全世界所有人的生活條件」。

美國總統川普盛讚這項有關委國石油儲量的協議是「世界歷史上最龐大的石油交易」。

與此同時，由於川普對伊朗發動戰爭導致燃油成本飆漲，加上住房、食品、公用事業等基本民生支出引發更廣泛的全國生活負擔危機，美國共和黨正面臨11月期中選舉可能受挫的局面。

然而，這些協議也引發外界對委內瑞拉主權的重大質疑。

美委兩國的批評人士指控川普勒索委內瑞拉；川普先前透過轟炸行動推翻前總統馬杜洛（NicolasMaduro），並警告羅德里格斯若不順從華府要求，可能面臨類似下場。

羅德里格斯今天否認出賣國家財富，強調讓美國參與委內瑞拉石油財富分潤，是確保石油產業獲得投資的必要之舉。

她指出，更多石油產量「意味著更多就業機會、更高薪資、更好的公共服務、醫院、學校與糧食」。

羅德里格斯估計，委內瑞拉未來25年將透過這些協議獲利2090億美元。

委內瑞拉 能源 石油

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