半導體撐起近半出口是好事嗎？AI潮退去後誰接棒？南韓經濟藏風險

南韓半導體出口在AI熱潮推動下狂飆，撐起近半出口，但這波榮景最後會不會反而變成風險？市場開始追問：如果有一天AI晶片需求驟然降溫，經濟會摔得多慘，又有誰能接棒？

CNBC報導，南韓8月半導體出口較去年同期暴增209%到創紀錄的466.5億美元，占整體商品出口47.5%。三井住友銀行亞洲總體策略主管Jeff Ng估計，半導體對當月出口增幅的貢獻度將近80%。

背後大功臣是AI。Google、Amazon等大型雲端業者持續擴大資本支出，帶旺記憶體與其他AI基礎設施的需求，嘉惠南韓半導體業。

但問題也出在這裡。穆迪分析經濟學家Dave Chia指出，如果半導體逐步降溫，南韓經濟還能應付；但萬一需求驟然停滯，情況可能不太妙，因南韓經濟目前呈現明顯的兩種速度。晶片退潮時該頂上來接棒的產業，現在相對疲弱。

以汽車業為例。南韓8月汽車出口較去年同期萎縮近三成，部分受到暑假與罷工影響，但美國關稅，以及車廠逐漸將生產遷移至美國，可能構成長期壓力。

另一個隱憂是南韓央行正在升息。8月基準利率升至3%，已是連續第二次升息。Chia警告，如果晶片需求降溫時貨幣政策仍在緊縮，半導體帶來的紅利消退，內需卻不夠強。

情況也並不真的那麼悲觀。8月非半導體出口仍成長20%，南韓央行也認為，消費復甦正在加速。瑞士私人銀行Lombard Odier資深總體策略師Homin Lee估計，即使半導體動能減弱，只要其他景氣循環產業表現良好，南韓仍有機會維持約2%至3%的實質經濟成長。

南韓現象對同樣搭上AI出口熱潮的台灣具有參考價值。當少數科技產品對出口成長的貢獻愈來愈高，AI榮景能持續多久、景氣循環反轉時有沒有其他產業能接棒，台灣也應該提早思考因應。台灣財政部尚未公布2026年8月完整出口統計。